Hoy podría conocerse al nuevo comandante de la Policía, adelantan

Este miércoles se conocería al nuevo comandante de la Policía Nacional, quien reemplazará al actual, comisario Gilberto Fleitas, según adelantó a ABC el ministro del Interior, Enrique Riera.

“Es muy probable que se anuncie hoy y que en todo caso preparemos el acto de transmisión de mando esta semana”, declaró.

El nuevo titular de la Policía fue elegido de entre seis candidatos por el presidente Santiago Peña, en consenso con el ministro del Interior, según comentó este último.

“Antes de asumir, me pidió el Presidente una ‘lista de buena fe’ de los seis mejores. Yo hice un estudio pormenorizado de curriculum, de antecedentes y de carrera. Luego le llevé los seis legajos y de esos me dijo otra vez: ‘¿Cuál es el mejor del mejor?’. Y convenimos en un nombre y me dijo que reservemos el nombre públicamente hasta después del 15 de agosto”, mencionó.

Pretenden renovar estructura policial

Riera, asimismo, señaló que la intención del nuevo gobierno es renovar toda la estructura policial, cambiando a algunos directores de departamentos.

El ministro también comentó que el comisario Gilberto Fleitas se ofreció a cooperar con la Policía una vez que deje el puesto. No obstante, aunque destacó su gestión en la institución de seguridad, descartó que el actual comandante sea parte del nuevo gobierno.

“Yo le dije: ‘La experiencia de un excomandante en alguna área siempre es importante. Le voy a mantener informado y veremos cómo se puede acomodar’, pero la verdad que no pidió nada ni ofrecí nada”, expresó.

Igualmente, negó que se haya pensado en Fleitas como titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), cargo para el cual fue elegido Jalil Rachid.