Feminicidio en Lambaré: video confirma que autor pasó encima de la víctima varias veces

En redes sociales se viralizó el momento en que ocurrió el feminicidio en Lambaré y las imágenes muestran cuando el ahora imputado Osvaldo Luis Zaracho (21) arrolló a su expareja Katia Montserrath Brítez Torres (20). Una testigo, a la que se escucha desesperada, captó en video parte de lo ocurrido ayer y la manera en que los vecinos lograron reducir al joven.

En las imágenes se confirma que no solo la atropelló en una ocasión, sino que luego volvió a retroceder mientras la víctima ya estaba en el suelo. De acuerdo a los testigos, la arrolló en al menos cinco ocasiones.

En un momento dado incluso se escucha a otro vecino decir: “Ahora le está acuchillando”, por lo cual se llegó a sospechar que no solo la atropelló, sino que también le habría producido heridas con un puñal. No obstante, eso aún no fue confirmado por las autoridades.

En estos momentos, el cuerpo de la víctima se encuentra siendo sometido a la autopsia, según confirmaron desde el despacho de la fiscala Laura Romero, quien se encuentra en la Morgue Judicial.

Prestó un auto y “montó guardia”

Ayer, la agente del Ministerio Público comentó que Zaracho se encontraba alcoholizado y prestó un vehículo para ir hasta la casa de Katia. “Montó guardia aparentemente frente a la casa de la joven, hasta que ella saliera o llegara, y cuando ella llega con otra persona a su casa, ahí ocurre el atropellamiento”, contó.

La joven fue asistida por vecinos luego de que también los testigos lograran reducir al autor del hecho y la rescataran, pues quedó bajo el automóvil.

El ahora imputado por feminicidio ya contaba con arresto domiciliario y tenía orden de alejamiento por violencia familiar contra la joven fallecida. Incluso, la víctima llegó a denunciar que el sujeto había violado las medidas alternativas a la prisión y seguía hostigándola, pero de igual manera seguía en libertad.

Dónde pedir ayuda ante violencia contra la mujer

Las víctimas de violencia contra la mujer o testigos que presencien estos hechos pueden recurrir a la línea telefónica 137 “SOS Mujer”. Esta línea tiene cobertura nacional las 24 horas y es de acceso gratuito desde cualquier operadora de telefonía.