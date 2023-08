Aplicar tobilleras sería “parte de una solución” pero hay “muchas cosas inciertas”, cuestiona abogada

Luego del feminicidio de la joven Katia Brítez registrado el domingo pasado en Lambaré, rápidamente las autoridades de seguridad del gobierno habían anunciado que estarían reglamentando esta semana la implementación de las tobilleras electrónicas para las personas con arresto domiciliario, considerando que el imputado por este brutal hecho, Osvaldo Zaracho, debía cumplir esta medida y la había violado, como también la orden de alejamiento hacia su expareja.

Al respecto, la abogada Mirta Moragas, representante del Consultorio Jurídico Feminista, precisó que la medida podría ser “parte” de una solución de control de los hechos violentos en nuestro país, pero a su vez sostuvo que con su implementación, tampoco se resolvería en totalidad esta trágica situación de inseguridad y violencia que sufren las mujeres en nuestro país.

Continuando con su planteamiento, la abogada cuestionó que aún hay “muchas cosas inciertas” en referencia a las tobilleras, como cuáles serían las que iban a ser aplicadas al existir distintos tipos, tales como una que funciona como un “botón de pánico” avisando a la víctima su agresor se estaría movilizando u otro o tipo que da aviso a la Policía Nacional, aunque bajo esta idea, Moragas enfatizó que en una gran cantidad de casos, falta una respuesta rápida por parte de las autoridades de seguridad ante las urgencias.

“Hay demasiados factores en la aplicación de las tobilleras y yo quiero ser clara que no es toda la solución. Muchísimos agresores no tienen prisión domiciliaria y tampoco sabemos cuántas se van a comprar o si van a dar abasto. No hay que despreciar de entrada ninguna alternativa y el tiempo va a decir; ojalá que esta buena voluntad que apareció en menos de 48 horas no se agote cuando se acabe la noticia”, sentenció la profesional en comunicación con ABC Cardinal.

Violencia contra la mujer: ¿Dónde denunciar?

Por otra parte, la abogada Mirta Moragas también denunció que en algunos casos que le tocó atender u orientar desde su consultorio jurídico, en varios casos las víctimas -en su mayoría de hechos de violencia- detallaban que en los juzgados no querían tomar la denuncia argumentando que esto debe hacerse primero ante la Policía Nacional, siendo esto completamente ilegal, según aseguró.

Al respecto, Moragas reitera que en la ley se establece que estos hechos pueden ser denunciados ante la Policía Nacional -en una comisaría- en los juzgados o en centros asistenciales de salud: “La ley dice en uno u otro; no en uno y otro”, resaltó.

“Somos una sociedad en general muy violenta; este es uno de los feminicidios más horrendos de los últimos tiempos”, finalizó.

