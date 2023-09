Inseguridad: “La gente se está armando”, alerta experto

Según explicó en entrevista con ABC TV el criminólogo Juan Martens, es urgente que se aborde de manera integral el problema de inseguridad, abarcando a todas las instituciones, ya que la gente podría tomar justicia por mano propia, vulnerando el Estado de Derecho, como se dio en otros países de América Latina, donde los gobiernos no lograron dar respuesta a la problemática.

“La gente empieza a reaccionar, no es que se les roba y se quedan callados. Si nos fijamos, vamos a darnos cuenta de que la gente empieza a enfrentárse a quienes le roban, incluso se resisten a los asaltos, hay reacciones disparando y todo esto es una señal de hartazgo, de rabia, de desconfianza hacia las instituciones. Es urgente que se aborde integral, interinstitucionalmente, porque de lo contrario es muy probable que la gente tome justicia por mano propia”, aseguró.

Lea más: Tentativa de feminicidio: capturan a hombre tras supuestamente amenazar de muerte a su expareja

La gente se está armando

Un dato no menor que dio el experto en criminología es que la ciudadanía compra cada vez más armas para defenderse, lo cual es preocupante, según observó.

“Lo más peligroso es que la gente siga reaccionando usando armas; un dato es que la gente está comprando armas, la gente se está armando, esto es muy preocupante en el sentido de la vigencia del Estado de Derecho. Pueden aparecer los linchamientos a personas sospechosas, pueden aparecer los linchamientos incluso a las autoridades”, afirmó.

No hay acciones contra inseguridad

Juan Martens agregó que no hay acciones, y hasta el momento la ciudadanía solo obtiene puras palabras por parte de las autoridades, las cuales no cambian la realidad de la inseguridad.

Lea más: Vehículo robado fue abandonado en estacionamiento del Hospital San Pablo

“Este gobierno es la continuación del gobierno anterior, no estamos hablando de un nuevo gobierno. Es el mismo partido, es la gente que está en el poder hace tiempo y no estamos viendo ninguna decisión que nos pueda llevar a afirmar que en diez o veinte o treinta días van a cambiar las cosas. Necesitamos intervenciones concretas, planes, necesitamos testar la situación, necesitamos diagnósticos certeros. Así como hoy está actuando, no vamos a tener cambio en el futuro próximo”, aseveró.