Arrayanes: fiscal explica desconexión de cable que habría causado la muerte de un joven

Ante la preocupación de la familia de Rolando “Rolo” Núñez Scolari, joven que falleció a causa de una presunta descarga eléctrica en el Complejo Deportivo Los Arrayanes el sábado último, el fiscal que interina la causa, Federico Leguizamón, aseguró que la desconexión del cable que daba corriente a la columna y baranda de metal se dio simplemente por una cuestión de seguridad.

“Los propietarios del lugar, por una cuestión lógica de seguridad, desconectaron el cable. No se puede dejar de ninguna forma para que se dé otro hecho. Desconectaron el cable y después se volvió a lacrar, ayer se volvió a deslacrar, se conectó el cable y se pudo verificar que seguía con cierta descarga. Ayer se volvió a conectar en la constitución que realizó mi colega Carla Rojas, se volvió a verificar una pequeña descarga que todavía tenía la columna”, afirmó.

Agregó que lo que se debe determinar es que si esa descarga fue la que le afectó a la víctima y que esa descarga fue lo que le produjo el paro cardiorrespiratorio que le ocasionó la muerte.

Muerte en Arrayanes: aguardan informe forense

Según Leguizamón, si bien se pudo determinar que la muerte fue por un paro cardiorrespiratorio, no se pudo determinar aún con el informe preliminar lo que lo pudo haber ocasionado.

“Estamos atentos a lo que pueda arrojar ese informe final que tarda entre 35 y 40 días después del estudio médico patológico a la que se someten las distintas muestras de los órganos que se extraen. No tenemos ni dudas, ni podemos afirmar nada. No podemos afirmar el motivo de la causa de la muerte sin tener el informe definitivo”, alegó.

Sin embargo, dijo que la investigación se centra en la muerte de paro cardiorrespiratorio ocasionada por una descarga eléctrica, en una hipótesis preliminar, pero se debe corroborar con suficientes elementos de prueba para determinar y tener la certeza.

Muerte en Arrayanes: aun sin imputados

Con respecto a las imputaciones, el fiscal dijo que todavía es muy temprano para proceder a la imputación de alguna persona, ya que están realizando todas las diligencias que no admiten demora.

“Tenemos los nombres; oficialmente no, extraoficialmente sí (sobre dueños y responsables del local). Hasta que yo tenga oficialmente los nombres, no querría decirte. Si hay unos dueños, hay arrendatarios y otros subarrendatarios y son varias personas. Extraoficialmente, tenemos eso (que es de la familia Napout, pero que la administran otras personas) pero sería muy irresponsable de mi parte si yo te confirmo eso, hasta no tener informes oficiales”, contó el fiscal en conversación con El Ancho Perfil de ABC Cardinal.

El agente confirmó que hay un propietario del terreno que subarrienda una parte del gimnasio, que es una persona, y quien arrenda las canchas es otra persona, que subarrienda otra vez a los organizadores del torneo, estableciendo una cadena.

Muerte en Arrayanes: fiscal descarta impunidad

Consultado sobre si es que habría alguna suerte de impunidad con los responsables del local, dijo que se están haciendo todas las diligencias y te aseguro que se va a quedar hasta las últimas consecuencias, y podría haber imputaciones o procesados por la determinación de una responsabilidad que pudieron haber tenido algunas personas y se va a realizar.

“De mi parte, de nuestra parte del Ministerio Público, que somos representantes de la sociedad, no tendría por qué haber ningún miedo al respecto, ya que nosotros somos los abogados de la víctima, abogados de la sociedad”, aseguró.

Agregó que hoy se empezó con las testificales de los compañeros de Rolo, e incluso hoy declaró el amigo de la víctima que midió el voltaje registrando dicha medición en un video que se hizo viral, lo cual también se incluirá en la carpeta fiscal. Sin embargo, dijo que todavía está a determinar la causa, ya que esperan el informe definitivo de los hechos.

Muerte en Arrayanes: relato de los hechos

El fiscal realizó un relato de cómo se dieron los hechos y de la actuación de los representantes de la fiscalía, comentando que el día sábado en horas de la tarde, a las 17:00 aproximadamente (día del fallecimiento) la víctima fue llevada de urgencia al hospital Bautista a donde ya llegó sin vida, y una vez ahí se constituyeron a efectos de verificar todos los hechos, porque la muerte fue comunicada primeramente como muerte súbita.

“A mi colega, que es la doctora Carla Rojas, la titular –yo le estoy interinando a ella– la noticia criminis le llega a ella como muerte súbita. Entonces, el procedimiento es así, a vos te comunica la policía, y vos te constituís al lugar de los hechos, entonces se nos comunicó una muerte súbita”, afirmó.

Contó que una vez que acudieron al hospital, los asistentes y los agentes del Ministerio Público empezaron a surgir las versiones de los testigos que habría sido una muerte por una descarga eléctrica. Por eso, el mismo día, se constituyeron y se lacró la caja y ayer (lunes) se deslacró con técnicos de la ANDE y se procedió al estudio técnico de la caja.