“Museo” de Oleñik: obras de arte no fueron entregadas a Senabico y ni siquiera habrían sido incautadas

Carlos Andrés Oleñik Memmel fue detenido en el operativo “Pavo Real Py” como presunto integrante de la red de lavado de dinero del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.

Durante un allanamiento en su vivienda se hallaron obras de arte de importante valor histórico y monetario, cuyo valor estimado podría superar los US$ 1.500.000. Entre ellas, cuadros, esculturas, tallas religiosas antiguas y objetos decorativos.

El secretario general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Santiago Arza, reveló que no tienen posesión sobre el lote de obras. Al parecer, ni siquiera fueron incautadas, según mencionó.

“En el marco del operativo no se había incautado ninguna obra de arte; es decir, al menos a la Senabico no se le entregó para administración ninguna obra de arte”, dijo.

Obras de arte de narcos, al Museo Nacional

En ese sentido, Arza explicó que todos los bienes incautados y para comiso deben pasar bajo administración de Senabico hasta que haya una resolución judicial sobre la causa.

La Cámara de Senadores aprobó ayer con modificaciones el proyecto de ley que plantea que las obras de arte comisadas con un valor histórico, cultural, nacional y universal sean entregadas en depósito a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y ya no sean administradas por Senabico.

La intención es que las obras de arte sean exhibidas en el Museo Nacional de Bellas Artes. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo.

Entre los cuadros que hallaron en la vivieda de Oleñik se pudo identificar, por ejemplo, una obra de Ignacio Núñez Soler (1891-1983) denominada “Juegos universitarios”. Esta recrea las competencias deportivas universitarias del siglo pasado, cuyo precio alcanzaría los US$ 100.000; una pintura de Pablo Alborno, valuada en US$ 60.000, obras de Juan Anselmo Samudio, cotizadas en US$ 30.000 cada una, pinturas de Ignacio Núñez Soler valuadas en US$ 10.000 y US$ 15.000 cada una y una colección de Herminia Soler de Benítez de 1977, cuyo valor podría superar los US$ 20.000.