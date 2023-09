Hicieron “desaparecer” expediente de Ramón González Daher en Juzgado

La causa abierta de Ramón González Daher, sobre testimonio falso, fue modificada desde el sistema Judisoft, de tal manera que no aparezca en los registros. El hecho ocurrió el 16 de agosto en el Juzgado de Sentencia 21, pero se denunció el 04 de septiembre y recién transiente en la fecha.

El juez Dario Javier Báez Ferreira, que llevaba la causa, detalló a ABC sobre la denuncia de “modificación” de la carátula. Primeramente señaló que la carpeta llegó al juzgado penal de sentencia 21 de Asunción tras la acusación fiscal “Ya tenía fecha de juicio oral para noviembre, pero ‘adelanté’ la fecha, lo que no fue del agrado de sus defensores y me recusan. Cuando me recusan, el Tribunal resuelve rechazar la recusación contra el juez”, señaló.

Subrayó que el pasado 30 de agosto debían realizar un sorteo informático para la remisión de la causa al Tribunal de Apelación, pero no encontraron dicho expediente. “El caso no estaba vinculado. Es un problema que suele suceder y pensábamos que era normal. Estábamos viendo qué hacer”, mencionó el juez.

Al día siguiente, el problema seguía y se constató que el expediente no existía. Varias llamadas a informática fueron realizadas ese día para verificar que la causa fue modificada desde el sistema Judisoft.

Encuentran causa modificada mediante nombres de abogados de RGD

“Una de mis funcionarias que investigaba se le ocurre revisar cuáles son los abogados de Ramón González Daher, y al buscar a estos abogados, se ve que figuraban en un expediente, ‘Arnaldo Joel Dure y otros s/ estafa con número 2310/2017′”, subrayó el fiscal. Aclaró que esa carátula coincidía con otra causa abierta con el mismo nombre, pero sin el “y otros”. Asimismo, se realizó la modificación del número de entrada del expediente, pero sin desvincular al fiscal de la causa. “Cuidaron los detalles”, expresó el juez.

El juez Báez Ferreira aclaró que entre el 2 y 3 de septiembre se enteraron que los cambios fueron modificados desde un usuario designado por el departamento de TICs, de la Corte Suprema de Justicia, el 16 de agosto a las 09:15, según el registro. Aclaró que dicha causa fue recuperada.

Actuaria judicial estaría detrás de la modificación de causa de RGD

La actuaria aparentemente involucrada es la misma que realizó anteriormente las denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, solicitó informes a la Dirección General de Tecnología de la Información de la Comunicación, solicitó a la Dirección de reacción inmediata de Auditoría de Gestión de Casos la constitución en el Juzgado para verificar dicha situación.

Ante lo ocurrido, el juez Báez Ferreira siguió personalmente la denuncia ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. “Hay que preguntar a la superintendencia si tienen algún sumario”, subrayó.

Detalló que el martes pasado, se llevaron la computadora desde donde se habría realizado dicha modificación de la carpeta. Aclaró que el sistema Judisoft no retiene un registro del IP desde donde se realizan modificaciones, pero sí el usuario.

Funcionarios prestan declaración

Asimismo, una parte de funcionarios de dicho juzgado fueron a declarar el miércoles pasado. La otra mitad de los trabajadores deberán declarar el lunes. Por otro lado, la causa contra Ramón González Daher sobre testimonio falso continúa y audiencia será en los próximos días