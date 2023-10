Octogenario intentó defenderse de asaltantes y fue asesinado con un disparo de escopeta

Juan Bautista Fernández Soto (83) fue asesinado la noche de ayer de un disparo de escopeta en el pecho, durante un intento de robo en su vivienda particular, ubicada en el barrio Guaraní, zona rural del distrito de Tomás Romero Pereira, en el departamento de Itapúa.

Según efectivos intervinientes de la comisaría 16ª jurisdiccional, en el lugar del hecho constataron que la víctima fatal habría efectuado dos disparos con un revólver. Presumen que en el intento de defenderse de los desconocidos, fue abatido por los mismos.

El hijo del propietario, Ceferino Fernández Ramírez (59), que resultó herido en el abdomen del lado izquierdo, fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Distrital de Tomás Romero Pereira. El sobreviviente relató a los efectivos policiales que presuntamente dos hombres habrían pateado la puerta principal para ingresar a la vivienda, momento en el que su padre habría intercambiado disparos con los mismos.

Afirmó desconocer el posible motivo del ataque, pero suponen que la intención era perpetrar un asalto. Detalló que no logró visualizar a los atacantes, quienes habrían disparado desde la ventana.

Investigarán el trasfondo

Los investigadores constataron que los presuntos autores no se llevaron ningún objeto de valor ni dinero de la residencia de Fernández. El hijo afirmó que no son una familia acaudalada, incluso que su padre no maneja grandes cantidades de dinero en efectivo.

El jefe de la Comisaría local, Osvaldo Vera, sostuvo que en principio creen que los malvivientes manejaban información falsa sobre la tenencia de una gran cantidad de dinero por la venta de un terreno.

Otros familiares de la víctima afirmaron que la venta de esa propiedad se realizó hace ocho meses y que el hombre habría repartido el dinero entre sus hijos.

Los presuntos autores habrían llegado a pie por la capuera, según los informes preliminares, y no descartan que sean de zonas aledañas al lugar del hecho.