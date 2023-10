Maltratos a militares “no serán tolerados” y piden a subalternos denunciar

En un video que recorrió las redes se ve a dos militares con rango de subtenientes de Infantería que prestan servicio en el Regimiento Escolta Presidencial (REP) sometiendo a golpes con tablones de madera a al menos dos subalternos, a quienes se los ve soportando el castigo con evidente dolor, pero sin siquiera poder quejarse. Los dos maltratadores fueron puestos bajo prisión y a disposición de la Justicia castrense.

El director de Comunicación Social de las Fuerzas Militares, teniente coronel Víctor Urdapilleta, afirmó que este tipo de prácticas violentas no están permitidas dentro de la institución, por lo que garantizó que no tolerarán conductas similares.

“Esto no está permitido en las Fuerzas Armadas, no vamos a tolerar que se practiquen hechos como estos, porque van en contra del decoro militar y no favorecen a la formación del joven y mucho menos a la imagen institucional”, dijo.

Agregó que tuvieron conocimiento del caso tras la publicación en los medios de prensa. Contó que, tras una investigación, se logró identificar a los dos militares victimarios.

Instan a denunciar maltratos en Fuerzas Militares

Urdapilleta, en ese sentido, instó a los militares que estén siendo víctimas de maltratos a denunciar, prometiendo que serán atendidos sus casos.

“Cualquier denuncia que recibamos de este tipo, sin importar la gravedad o el lugar del país, se va a tomar la misma determinación porque esto está prohibido”, remarcó.

También dijo que la determinación que tuvieron las autoridades castrenses ante este caso es un “mensaje” dirigido a los subalternos para que no se dejen intimidar por sus superiores y realicen las denuncias.