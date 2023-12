Condena a “Ñoño” Núñez: chicanas, miles de cheques y otras particularidades del juicio

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el fiscal Luis Said habló del juicio al exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio Núñez por lesión de confianza y administración en beneficio propio, un proceso en el que Said representó al Ministerio Público y que culminó hoy con una condena de 11 años de prisión para el ex jefe departamental colorado.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Elsa García, Cándida Fleitas y Claudia Criscioni, dictó por unanimidad, poco después de la medianoche, contra el exgobernador Núñez y su sucesor Emigdio Benítez, además de otras personas procesadas por graves perjuicios patrimoniales contra la Gobernación de Presidente Hayes.

Lea más: “Ñoño” Núñez, condenado a 11 años de cárcel y es enviado directo a prisión

El fiscal Said celebró el resultado del proceso y el trabajo “serio y responsable” del tribunal especializado.

Comentó que la causa, en su etapa final, que comenzó en febrero de este año -el proceso en general comenzó en 2015-, implicó un “cúmulo probatorio sumamente grande” tanto en medios documentales como en testigos.

Dinero para escuelas y alimentos, para pagar cuentas particulares y apuestas

Señaló como una particularidad del caso la “carencia de actos periciales contables”, un argumento que las defensas de los procesados intentaron aprovechar para lograr la desestimación de la causa.

“Estos señores no tenían documentos, los cheques eran emitidos al portador, en blanco, a la orden de la Gobernación, situaciones prohibidas por las leyes de administración financiera”, dijo.

Lea más: Se aguarda definición de lugar de reclusión de “Ñoño” Núñez

Esos cheques, explicó, eran utilizados por el exgobernador Núñez y los demás condenados para el pago de cuentas o préstamos particulares, apuestas o combustible para actividades electorales partidarias con fondos de la Gobernación, específicamente fondos de “royalties” y del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonacide) destinados para la construcción de escuelas públicas y la provisión de alimentos a comunidades aisladas del Chaco.

Afortunadamente, la Fiscalía pudo acceder a 2.000 de esos cheques que fueron preservados por dos bancos y exhibidos durante el juicio para probar las acusaciones.

“Existieron pruebas de que estos señores dirigían una parte importante de estos recursos a su beneficio”, comentó.

Chicanas

Señaló también el alto número de “chicanas” con que las defensas de los procesados intentaron dilatar el proceso. Relató que todos los jueces de Presidente Hayes fueron recusados, al igual que varios de los fiscales de la causa, y la audiencia preliminar fue suspendida en más de 30 ocasiones.

El fiscal Said enfatizó, sin embargo, que el proceso aún no concluyó, ya que aún existen filtros y recursos que pueden ser planteados por las partes antes de que las condenas puedan ser ratificadas y ejecutadas.

Lea mas: Ñoño Núñez pide perdón y lamenta no haber tenido “mejor presupuesto” en la Gobernación

Además del exgobernador Núñez y su sucesor Emigdio Benítez -condenado a siete años y medio de cárcel- recibieron condenas en el marco de esta causa Nancy Genoveva Núñez de Rousillón (cinco años) y Edulfo Verón Recalde (seis años), exsecretarios de Administración y Finanzas de la Gobernación de Presidente Hayes, y Raúl Ernesto Delgado, funcionario de Opaci comisionado a la Gobernación de Presidente Hayes, condenado a tres años de pena privativa de libertad.