Ñoño Núñez pide perdón y lamenta no haber tenido “mejor presupuesto” en la Gobernación

Minutos antes de las 10:00, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Elsa García e integrado por Claudia Criscioni y Cándida Fleitas inició su deliberación sobre el juicio oral y público a los exgobernadores de Presidente Hayes Óscar Venancio “Ñoño” Núñez Giménez y Emigdio Osvaldo Benítez Ortiz, acusados por el presunto desvío de poco más de G. 73.000 millones de la institución.

El colegiado de sentencia convocó para las 18:00 a los acusados, sus defensores y al fiscal Luis Said para dar a conocer su veredicto sobre la presente causa penal, cuyo juzgamiento inició el 6 de febrero del corriente año, es decir, hace más de 10 meses.

“Reafirmó que soy inocente ante toda acusación. En el ejercicio de la función habré cometido algunos errores, pero dolo jamás. Pido perdón si no habré cumplido la misión que hemos decidido llevar adelante dentro de nuestro departamento, por la falta a lo mejor de un mejor presupuesto”, expresó Ñoño Núñez en el estadio de palabras finales.

El ex gobernador agregó que en el Departamento de Presidente Hayes “las necesidades siempre hubieron, siempre siguen habiendo y van haber”. En ese sentido resaltó que en el departamento chaqueño siempre hubo momentos de sequía e inundaciones, continuamente. “Humildemente pido mi absolución”, finalizó Ñoño Núñez.

Otros acusados también piden absolución

Los demás acusados, el también ex gobernador Emigdio Osvaldo Benítez Ortiz, los ex secretarios de Administración y Finanzas de la Gobernación de Presidente Hayes Nancy Genoveva Núñez de Rousillón y Edulfo Antonio Verón Recalde; la ex asesora jurídica de la institución Marlene Altemburger; y el funcionario de Opaci Raúl Ernesto Delgado Torres, también solicitaron al Tribunal de Sentencia su absolución de culpa y reproche.

En sus alegatos finales el fiscal Luis Said resaltó que tanto los ex gobernadores como los otros funcionarios de la institución utilizaron el dinero que supuestamente fue desviado para cuestiones personales, como pagos de préstamos, carga de combustible para campaña política, inversiones, incluso para el pago de una apuesta en carrera de caballos.

Por su parte las defensas de “Ñoño” Núñez y los otros acusados en la causa penal argumentaron en sus alegatos conclusivos “insuficiencia y deficiencia probatoria” por parte del Ministerio Público, a lo largo del juicio oral que inició en el mes de febrero; en consecuencia solicitaron la absolución de todos los encausados.

Fiscalía pide 15 años de cárcel para Ñoño Núñez

El fiscal Luis Said pide al Tribunal de Sentencia que los exgobernadores Óscar “Ñoño” Núñez y su sucesor Emigdio Benítez Ortiz sean condenados a 15 y 14 años de cárcel, en ese orden, por el desvió de G. 73.102.149.229 de la Gobernación de Presidente Hayes, entre el 2008 y 2013. Solicita también la inhabilitación para ejercer cargos públicos, para ambos, por otros 10 años.

Para Nancy Genoveva Núñez de Rousillón y Edulfo Antonio Verón Recalde el agente fiscal solicitó que sean condenados a 13 años de prisión más 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Además Said solicitó para Marlene Altemburger una sentencia a 5 años de cárcel por supuesta complicidad en la lesión de confianza; y para Raúl Ernesto Delgado Torres una condena a 9 años de pena privativa de libertad.

En los alegatos finales el agente del Ministerio Público pidió que se revoque la libertad ambulatoria y, una vez que el tribunal dicte su sentencia, los acusados sean remitidos inmediatamente a prisión, ya que existe peligro de fuga por las alta penas que podrían ser impuestas.