Dakovo: Dirisio dice que Policía brasileña falseó conversaciones y que no se entregará

Diego Dirisio, el ciudadano argentino y supuesto líder de la organización criminal de tráfico internacional de armas desarticulada con la Operación Dakovo, dio su versión de los hechos, asegurando que las acusaciones en su contra son falsas y basadas en conversaciones armadas.

Dirisio aseguró que las conversaciones que aparecen en la imputación en su contra, donde se constatarían los supuestos sobornos a agentes de la Dimabel, no son reales y que su teléfono está a disposición del Ministerio Público para un peritaje.

“Yo he puesto a disposición del Ministerio Público mi celular, porque no es la primera vez que las autoridades del Brasil lo hacen, pero han generado una serie de conversaciones falsas. Incluso, llegan al punto de inventar una conversación de mi señora, por ejemplo, con una teniente de la Dimabel, a quien mi señora no conoce, de quien no tiene el número”, aseguró.

Dirisio señaló, además, que su esposa, Julieta Nardi, jamás estuvo involucrada en ningún manejo de la empresa, y que no tiene ningún conocimiento de cómo funciona. “Hay conversaciones que son ciertas, hay conversaciones que no, pero las conversaciones que yo he visto en la imputación son falsas”, agregó, y dijo que ese tipo de conversaciones no se dan por mensajes de WhatsApp.

Dakovo: Dirisio acusa a la Senad de haberle robado

El principal líder de la organización desmantelada con Dakovo, Diego Dirisio, dijo además que lo que las autoridades paraguayas y brasileñas presentaron como el “hallazgo del año” no contiene en realidad nada nuevo, dijo.

“No se descubrió ninguna novedad, ninguna noticia. Si vos entrás en el sistema de la Dimabel, ese es el inventario que nosotros tenemos declarado, menos las cosas que robaron los de la Senad, porque se robaron miras, se robaron municiones, se robaron unas cuantas cosas”, expresó.

Dirisio acotó, además, que tampoco tiene el reporte del dinero en efectivo incautado. “Yo sé cuánto dinero en efectivo había y tengo entendido, extraoficialmente, de que gran parte del dinero en efectivo falta”.

“Normalmente, cuando hay un operativo, se permite la participación de los abogados de la firma. En este caso, tanto en mi domicilio como en la oficina, no se permitió que nuestros abogados estén presentes”, dijo Dirisio a Telefuturo.

