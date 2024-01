Agredido por guardias de Emiliano Rolón: “Si yo hubiese hecho eso, estaría ahora mismo en la cárcel”

Víctor Candia, el trabajador que el pasado lunes sufrió una brutal agresión por parte de tres guardias del fiscal general del Estado, confirmó que recién hoy se enteró de quiénes eran sus agresores. El incidente se registró luego de que reclamara haber sido atropellado por un vehículo que transportaba a Emiliano Rolón.

En comunicación con ABC lamentó la desigualdad del trato hacia el ciudadano común. “Si yo le hubiera roto el vidrio a ese señor, estaría yo en la cárcel ahora mismo”, dijo.

Confirmó además que en ningún momento fue advertido por la Policía de la presencia de un vehículo oficial y que simplemente transitaba por su carril cuando fue atropellado por el vehículo sin chapa que circulaba en contramano.

“Gracias a ustedes me estoy enterando quién iba en la camioneta negra. Yo no soy ningún ladrón ni un patotero. Yo soy un trabajador albañil que cumple con las normas pagando todos sus impuestos al día”, expresó.

Cómo ocurrió el incidente

Víctor Candia confirmó que el hecho ocurrió alrededor de las 17:30 del lunes, cuando regresaba de Lambaré, y que al doblar desde la avenida Bruno Guggiari en dirección a Luis María Argaña, dos policías motorizados pasaron a su lado. La camioneta negra en la que viajaba Rolón pareció quedarse, pero en una maniobra imprudente terminó por chocarlo de frente, según relató.

“Yo me bajé para reclamarle por qué hizo, nada más, y al reclamarle se bajaron tres (hombres) de la (camioneta) Hilux blanca que iba detrás y empezaron a darme culatazos con sus armas”, explicó.

“Los tres estaban trajeados y debajo del traje llevaban sus ametralladoras. Con la punta del arma me golpearon en la panza y con la culata lo hicieron debajo del cuello y tengo en la cadera un moretón enorme”, dijo.

Desde el momento del incidente, confirmó, nadie se comunicó con él para preguntarle sobre los golpes o el estado de su vehículo, además de los medios de prensa.

Presentó la denuncia recién anoche

Candia realizó la denuncia, pese a que sabía que no se harían cargo, solo por presión de su familia y para que se conozca el hecho. “Si es por mí, no hacía”, expresó, aclarando que fue presentada ante la Policía y que esperaba que llegue al Ministerio Público. “Ellos no me dieron ningún papel ayer; hoy a las 10:30 de la mañana tengo que pasar a retirar”, agregó.

“Si yo entro en contramano y le choco a alguien, ¿qué me pasaría? ¿Por qué ellos tienen derecho de hacer eso?”, cuestionó Candia.

“Yo si le denuncio voy a perder, no creo que gane. No tengo luego para pagar alguien que me defienda. Me voy a meter en problemas porque voy a faltar a mi trabajo”, expresó con pesar ante esta injusticia.

