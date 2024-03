Chats filtrados: anuncian denuncia penal contra fiscales y jueza Lovera

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, anunció ayer la apertura de un sumario administrativo contra los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti por las “dudas” que giran en torno a la imputación por revelación de secretos contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus exfuncionarios, tras la filtración de chats entre uno de los agentes y Pedro Ovelar, abogado del denunciante Horacio Cartes.

El abogado César Trapani, representante legal de Abdo Benítez, cuestionó que la reacción institucional de la Fiscalía sea un sumario administrativo, pues indicó que los chats filtrados ameritan una investigación penal contra los agentes.

Las defensas de los acusados habían solicitado a la Fiscalía que inicie una investigación penal, antes del anuncio de Rolón. Comentó que, a raíz de que no les convenció la reacción de la FGE, el siguiente paso será presentar una denuncia contra los agentes Cantero y Grisetti, considerando las irregularidades cometidas en el proceso.

“Entendemos que hay elementos para decir que hay una irregularidad. Se habló de prevaricación y también se le puede llamar persecución penal de inocentes y otros tipo de delitos que podrían implicar estas conductas”, dijo.

Denunciarán a jueza Lovera

Trapani comentó que prevén incluir en la denuncia penal a la jueza penal de Garantías de Asunción Cynthia Lovera por admitir la imputación presuntamente irregular y por hacerlo en un contexto en el que se presume que fue digitada por el abogado de Cartes, conforme revelan los chats filtrados entre Ovelar y el fiscal Cantero.

“La admisión de la imputación no solo se hizo en la base de la violación de derechos, sino que también en el contexto de revelación de los chats, en el que todo el Paraguay se dio cuenta de cómo se construyó esa investigación”, dijo.

Preocupa mensaje que deja fiscal general

También cuestionó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por defender la actuación de ambos fiscales que formularon la imputación, pese a la presunta violación de garantías procesales de los acusados. “A mí me parece extremadamente preocupante la convalidación de los hechos”, mencionó.

En relación al sumario, refirió que no hay garantías de que Inspectoría General de la Fiscalía, órgano encargado del proceso, sea independiente y no parte de un “corporativismo” que blinde a los agentes Cantero y Grisetti. “Después de la convalidación institucional que vimos, ¿qué me garantiza que el corporativismo no alcanza a la Inspectoría?”, cuestionó.

El fiscal general, además del sumario, decidió apartar a los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti de la causa y designó a un nuevo equipo, conformado por los agentes Luis Said, Fabiola Molas y Guillermo Sanabria.