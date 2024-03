Filtración de conversaciones demuestra que el abogado de Horacio Cartes daba instrucciones al fiscal Aldo Cantero

Salieron a la luz conversaciones entre el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, y el fiscal Aldo Cantero. Según las capturas, estos diálogos se produjeron en agosto y setiembre de 2023 y quedaron registradas en un video en el que se ve el teléfono celular de Cantero.

Cantero es hoy -junto a su colega Giovanni Grisetti- responsable de la imputación del expresidente Mario Abdo Benítez y varios altos jefes del Gobierno anterior por varios hechos punibles; uno de ellos el de revelación de secretos de servicio sobre información de Horacio Cartes y sus movimientos financieros.

En uno de los diálogos se hace referencia a Verioska Velasco, periodista venezolana que fue asesora del expresidente de la República Mario Abdo Benítez.

A continuación, el detalle de todas las conversaciones de WhatsApp:

Conversación 1: Abogado iba a reunirse con fiscal, pero se cruzó con uno de los acusados:

Una de las primeras conversaciones filtradas, data del 22 de agosto del año pasado. El abogado de Cartes le dice que ya llegó a la Fiscalía pero no subió a su oficina porque se cruzó con René Fernández, uno de los imputados en esta causa.

Fernández confirmó esta mañana a ABC Cardinal que sí estuvo ese día en la Fiscalía y llegó a ver a Ovelar en la sala de espera.

Transcripción de los chats:

21 de agosto de 2023:

- Pedro Ovelar: Buenas tardes. A las 9 puedo ir mañana.

- Aldo Cantero: Dale Doc. Te espero

23 de agosto de 2023:

- Pedro Ovelar: No me subí porque llegó René Fernández. Está contigo?

- Aldo Cantero: No. (A continuación envía un audio) Pasá nomás Dr.

Ovelar reunido con Santi Peña, habla con el fiscal

En otras conversaciones, el abogado envía documentos al fiscal y recibe el retorno positivo del fiscal. Además, días después, le indica que estaba reunido con Santiago Peña y que iban “en el camino correcto”.

Transcripción:

24 de agosto de 2023:

- Pedro Ovelar reenvía un archivo de mp3 y un audio.

- Aldo Cantero: Excelente análisis doc. Te llamo mañana. Tengo novedades sobre lo que hablamos. Abrazo.

- Pedro Ovelar: ok.

26 de agosto de 2023:

- Aldo Cantero: Doc. Qué tal? Cuándo hablamos?

- Pedro Ovelar: Martes. Estoy con Santi acá. Estamos en el camino correcto.

- Aldo Cantero: Claro que sí. Sabés luego. Saludos.

- Pedro Ovelar: Abrazo.

- Aldo Cantero: En esa sria. (secretaría) estuvo Fuster, de Lucha al contrabando.

Quería reunirse con todos los fiscales

En una conversación que data del 1 de setiembre, el fiscal le confirma a Ovelar que recibió su presentación y pacta una reunión. Como respuesta, Ovelar le pide que en el encuentro estén “todos los fiscales”.

Transcripción:

1 de setiembre del 2023

- Aldo Cantero: Doc. Qué tal. Recibí tu presentación. Ya estamos trabajando sobre eso. Podemos hablar el lunes a las 11 más o menos.

- Pedro Ovelar: Puedo. Importante que hablemos. Si están todos los fiscales mejor. O hacemos una previa vos y yo y luego con ellos. Como vos digas nomás.

- Aldo Cantero: Mejor así doc.

Fiscal le rendía cuentas a abogado de Cartes

En un chat que data del 5 de setiembre, se evidencia que el fiscal le mandó numerosos archivos seguidos al abogado, como rindiendo cuentas de todo su proceso. Los documentos estaban titulados de la siguiente manera: Detalle de las diligencias realizadas en caso filtración, Diligencias a tener en cuenta, memo diligencias realizadas, análisis del caso HC 2023 y gráfico de fechas.

Ovelar le respondió con otro archivo y el número de teléfono del periodista Jorge Torres, del Grupo La Nación.

¿Articularon otras causas?

El 7 de setiembre, ambos hablaron de lo que sería otro caso que estaba aparentemente en el Juzgado de Cinthya Lovera, donde coincidentemente cayó la imputación presentada por el fiscal Canterio contra miembros del gabinete del Gobierno anterior.

El fiscal le señala a Ovelar que ya “tiene todo” y hablan de un hombre identificado como Eric César Rojas, en un caso de estafa y le manda documentos. El abogado le agradece y dice que la carpeta fiscal es la que no encontraron y el expediente lo consiguieron.

1 de setiembre del 2023:

- Aldo Cantero envía documentos

- Pedro Ovelar: Gracias Dr. La carpeta fiscal es la que no encontramos. El expediente judicial ya tenemos porque participó un abogado del 242.

Hasta ordenó qué se debía pedir sobre la asesora de Marito

En otra conversación, ambos hablaron sobre la asesora de Maritos y las diligencias que debían hacerse ante Hacienda. El abogado le confirma el nombre completo de la venezolana y hasta le dice específicamente qué debe pedir el fiscal sobre ella.

14 de setiembre

Transcripción:

Ovelar comparte un enlace de una nota publicada sobre Verioska Natacha Velazco Montaner.

- Pedro Ovelar: Sobre ella habría que pedir cargo, contrato, nombramiento, funciones.

- Aldo Cantero: Excelente doc... esta mañana te iba a preguntar eso... nombre completo. Ahora ya le paso a mi asistente.

- Pedro Ovelar: Gracias

- Aldo Cantero: Lo de Seprelad ya se firmó todo hoy... y se tendría que haber llevado todo esta tarde. O mañana salen con mi camioneta.

Si preparé Dr. Para Hacienda (reenviado)

Ya está, mañana firmo y llevan.

Pedro Ovelar: Ok

Otra conversación filtrada:

Pedro Ovelar: Qué tal Dr. No te olvides de esto por favor. Aquello que no se escribió.

Aldo Cantero: Si. Será el viernes de nuevo doc.

Pedro Ovelar: Gracias. A continuación envía la captura de una imagen con el nombre “Verioska Natacha Velazco Montaner” en el campo de búsqueda de Google.

Fiscal confirma que “ya está”

Apenas el jueves pasado, Cantero le confirma que “ya está” y le llevó el documento para corregir y firmar. Luego, en otro chat, se observa que le pide que le preste un chofer o envíe a alguien.

Transcripción:

- Aldo Cantero: Ya está. Mañana firmo y llevo.

- Pedro Ovelar: Ok

- Aldo Cantero: Le llevé a la Dra. Patricia para corrección. Está para firmar nomás ya.

Fiscal le pidió un móvil a Cartes

En las conversaciones incluso se confirma que el abogado cartista incluso envió un chofer para repartir las diligencias de la Fiscalía, a pedido de Cantero.

Transcripción:

- Aldo Cantero: Doc, mañana a las 8 va (Comisario general Luis) López y a las 10 va (excomandante Luis) Arias, en mi oficina.

- Pedro Ovelar: Excelente Dr. Los detalles son importantes.

- Aldo Cantero: Sí. Doc, vos nos podés prestar tu chofer o enviarle a alguien... enviar las notas lo que es un tema. Yo estuve haciendo en mi camioneta, con mi gente, porque móvil no tenemos. Y Patricia (Rivarola) no me presta su móvil. Por si se pueda nomás.

- Pedro Ovelar: Claro que se puede. Le envío al Dr. Piris a buscarle a tu gente para llevar.

¿Qué dice el fiscal sobre los chats?

A la salida de una audiencia esta mañana Aldo Cantero fue abordado por un equipo de ABC TV sobre estas conversaciones. El mismo alegó que los chats son montados y que la imputación es el resultado de un trabajo de investigación que se realizó durante siete meses, coincidentemente la cantidad de tiempo que lleva el cartismo en el poder.

Evadió todas las conversaciones y evitó dar más detalles al respecto, pues dijo desconocer de qué se trataban las filtraciones y luego salió prácticamente corriendo.