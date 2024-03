Conductoras de Bolt se organizaron y capturaron a presunto violador

Varias conductoras de la plataforma Bolt, de la ciudad de Villa Elisa, se organizaron luego de ser abusadas sexualmente por un hombre que se hacía pasar por pasajero y lograron capturarlo.

“Nosotras tuvimos nuestra primera experiencia con esta persona en fecha 25 de febrero. Estábamos trabajando en horario de la madrugada y aproximadamente a eso de las 3:30, 4:00, le cae a una compañera un viaje de un Ignacio, con pocos viajes. Ella reporta esto en la radio, indica que le va a alzar. El muchacho venía vestido como uniformado, no precisamente de la Policía, pero tenía un chaleco caqui y un quepis del mismo estilo, del mismo porte, con una insignia nacional. Ella le alza. Lo siguiente que sabemos de ella es que 15 minutos después, llorando desconsoladamente, le intentaron violar”, explicó Leticia Vargas, presidente de la organización Kuña Pope.

Contó que, tras conocerse el primer caso, llegaron dos denuncias más, cuyo sospechoso tenía las mismas características, pero utilizaba perfiles con identidades diferentes. El modus operandi del violador era solicitar un viaje con la opción “mujer”, cada vez desde un perfil diferente, con pocos viajes. Una vez a bordo le indicaba a la conductora un “atajo” para llegar antes y al llegar a un sitio desolado le colocaba un cuchillo y procedía a violar a sus víctimas, según la denuncia.

Abuso sexual: no denuncian porque culpan a las víctimas

Leticia Vargas contó que tuvieron que insistir mucho a su compañera para que realice la denuncia, hasta que lo hizo, pero, pese a eso, las autoridades no hicieron nada como para investigar el caso o detener al sospechoso.

“Ella no quería hacer la denuncia porque como nosotras somos mujeres, al salir en esos horarios, lo primero que nos dicen es ‘para qué saliste’, las culpables otra vez, somos nosotras. Hizo finalmente la denuncia en la comisaría, eso finalmente trajimos acá en Fiscalía y ahí murió el tema. Desde el 25 de febrero, hasta hoy, nadie se comunicó con ella de las autoridades nacionales para poder darle curso a su denuncia”, criticó.

Dijo que en vista de que las autoridades no les ayudaron, armaron brigadas a fin recibir pedidos de viajes del sospechoso, esperando a que suba a su vehículo, hecho que ocurrió esta madrugada. “En todo este tiempo, este mes que pasó, desde que le pasó a la compañera de mi equipo hasta hoy, el muchacho siempre siguió haciendo pedidos y siempre las conductoras le siguieron alzando”, lamentó.

Abuso sexual: conductoras se organizaron para capturar a sospechoso

Vargas contó que, indagando, dieron con la que sería la segunda víctima, que es de un grupo mixto, que les ayudó a capturar al sospechoso, identificado como Nery Talavera.

“Con este grupo nosotras nos organizamos y apareció una tercera víctima, y con esto teníamos tres casos. Está establecido que el muchacho hace esto de forma reiterativa, incluso tengo dos personas de mi equipo, nosotras formamos la asociación Kuña Pope, y estas dos personas viven en el área y todas las mañanas, todas las madrugadas, reciben pedidos de la misma zona, opción mujer, pocos viajes. Encima, ni siquiera cambia el destino, siempre pide para la misma ubicación”, detalló.

Además, hace un llamado a todas las conductoras o mujeres que hayan sido víctimas, e insta a que no tengan miedo, que no se escondan, que apoyen la causa y de esa manera puedan unificarla y hacer que esta persona pague por lo que les hizo, porque no son solo tres víctimas, son muchas más, según aseguró. El sospechoso está recluido en la Comisaría de Villa Elisa.

Abuso sexual: plataforma Bolt no da seguridad

Leticia Vargas dijo que cuando hicieron esta madrugada la denuncia, le preguntaron por una chica de un Ractis gris, que fue violada, evidenciando que era la denuncia más reciente recibida por la Policía Nacional, pero aclaró que la víctima a la que se refería la Policía ya no forma parte de su equipo y que realizó la denuncia por su cuenta.

“Hoy, a la chica con la que sí se subió, que nuevamente le puso el cuchillo amenazándole, Valentina, ella está ahora en Fiscalía forense, le están indagando también con relación a este caso”, refirió.

Agregó que las autoridades pueden hacer mucho, si hay voluntad, porque no hacen absolutamente nada, teniendo en cuenta que recibieron reiteradas veces el pedido del sospechoso, todas las noches, todas las madrugadas, y saben que hay chicas que pueden ser víctimas y, a sabiendas de eso, ellas, con la organización, hicieron el trabajo de resguardar.

“Las que fueron víctimas enviaron las fotos de sus denuncias, reportaron el suceso, y aun así este muchacho tenía cuentas nuevas. Yo me pregunto cómo este muchacho Nery podía todos los días crear un perfil diferente para seguir pidiendo viajes, porque digamos que la plataforma, a mí me entra el viaje de Ignacio hoy, entonces yo le califico a Ignacio con un 1, baja su calificación, mañana la siguiente va a saber que tiene una nota más baja, pero él lo que hace es borrar y volver a crear nomás un perfil nuevo con 5 estrellas y la plataforma le permite, no nos protege”, cuestionó.

Pidió también que las autoridades les den algún tipo de resguardo con relación a las plataformas que, inclusive, si no aceptan y rechazan este tipo de viajes, les bajan la calificación y castigan hasta el punto de quitarles la opción mujer, o inclusive les bloquean completamente el día de trabajo o más tiempo.