Ñemby: conductor de Bolt relata su encuentro con el feminicida de Regina Beatriz

Un conductor de la plataforma Bolt narró lo ocurrido cuando respondió a un pedido del servicio de parte de Regina Beatriz Arregui (36), quien ayer domingo fue víctima de feminicidio, cuando fue asesinada a balazos por su pareja Máximo Cristaldo Alcaraz (45).

“Estaba por la zona y me cayó el pedido de la señora Regina. Al llegar le mensajeé a la señora que ya estoy en frente de su casa”, comentó.

El trabajador, quien prefirió no dar su identidad, explicó que minutos después de llegar al sitio indicado, Cristaldo Alcaraz apareció en el lugar y con un arma en mano lo acusó de ser “su cuerno”.

“En menos de un minuto sale el señor al costado de la casa, apuntándome con su arma. Kóa piko la che rival, koa pico la che cuerno’, sale y dice el tipo”, relató.

En ese momento, salió Regina de la casa evitando que su pareja atacara al trabajador, explicándole que es conductor de Bolt. Esa situación es aprovechada por Cristaldo para ingresar al domicilio donde ocurrió el crimen, dijo el conductor.

El feminicida salió de la casa para volver a amenazar

Ante este episodio, el conductor se queda esperando unos minutos frente a la casa, cuando nuevamente sale Cristaldo para amenazarlo de vuelta.

“Yo me quedo un rato para ver que acontece. Como no escucho nada veo que sale el tipo y me amenaza que me va a matar también a mí. Entonces voy y me rajo de ahí”, manifestó el trabajador.

Conductor intentó comunicarse de vuelta con la víctima

El hombre señaló que se trasladó a unas cuadras del domicilio de la mujer e intentó comunicarse mediante mensajes de texto dentro de la aplicación del servicio de Bolt.

“Yo salí de ahí asustado, no me quise meter porque no pensé que iba a llegar hasta ese punto. Me fui a unas cuadras, estacioné y ahí le escribí a la señora, para ver que tal estaba y si necesitaba ayuda y que si quería le llamaba a la Policía”, contó en una entrevistas con la 1330 AM.

Se presentará a la Fiscalía

Finalmente, el trabajador mencionó que no fue llamado por el Ministerio Público, pero que el mismo piensa presentarse ante la Fiscalía para brindar su declaración y dar su testimonio.