Robo de instrumentos: así entraron a la casa del guitarrista de KitaPena y RBS

El sábado, desconocidos ingresaron a la vivienda de Pablo Blaya, músico y compositor de KitaPena y RipeBananaSkins, entre otras agrupaciones, y robaron varios instrumentos musicales de alto valor económico y sentimental, según lo describió el propio artista.

“Nosotros nos fuimos un par de días al interior, íbamos a volver el domingo, pero el sábado decidimos volver, a la noche, y cuando giro en la esquina de mi casa, ya veo el portoncito abierto, y ahí ya sabía que habían entrado y estaba toda la casa abierta. Estaba dada vuelta y se llevaron mis instrumentos, que es como lo que había de valor, después se llevaron una tele y una computadora. Yo siento que vinieron a buscar los instrumentos directamente”, explicó en conversación con ABC Color.

Los instrumentos robados: guitarra Gibson Les Paul Standard 1994 (USA) Sunburst, guitarra Gibson Les Paul Custom 1992 (USA) Alpine White, guitarra Gibson Les Paul Special Double Cut 1997 (USA) Amarilla, guitarra Fender Telecaster Plus V2 1996 (USA) “Sunburst”, bajo eléctrico Fender Player Mustang PJ (México) Sienna Sunburst y un piano eléctrico Yamaha P-125. Ofrece recompensa por información y pide que se comuniquen con él al número 0981-565-743.

Robo de instrumentos: ladrones estuvieron vigilando

Blaya contó que, según se puede observar en las imágenes de circuito cerrado, los ladrones estuvieron expectantes al movimiento que había en la vivienda, realizando constantes vigilias y esperando el momento para ingresar.

“Se ve en las cámaras que no es que estaban al boleo, o que estaban mirando qué onda, sino que vinieron directo. Se estacionaron frente a casa, estuvieron monitoreando como una hora, después se fueron, después volvieron, siguieron monitoreando, se volvieron a ir y después volvieron y ahí hicieron todo lo que hicieron. Estuvieron como media hora dentro de la casa. Eligieron el sábado porque pensaron que el sábado no volvía. Había una diferencia de media hora entre que yo llegue a mi casa y ellos se fueron”, indicó.

Dijo que los ladrones de instrumentos “venían pescando” cuándo ingresar, y aseguró que sería muy probable que exista un registro los días anteriores en las cámaras de circuito cerrado donde se vea a los responsables del robo.

Mafia que roba instrumentos

Blaya dijo que la angustia y el enojo hacen que le cueste hasta pensar, teniendo en cuenta que debe lidiar con gente que ingresó de manera violenta a su vivienda, estuvieron media hora e hicieron lo que quisieron.

“Sabes que los que tienen instrumentos no van a hacerlo. Esta es una mafia que roba instrumentos, saber que entraste en su panorama, en su radar, es un bajonazo. Ahí está el valor económico, el valor sentimental, me robaron algo que para mí es súper importante, es muy feo como me siento, como nos sentimos todos, saber que hubo extraños, revisando toda tu casa, recorriendo tu casa, es como muy violento todo”, refirió.

Dijo que espera que aparezcan estos tipos y lo llamen o se comuniquen con él para pedir algún tipo de rescate. Aclaró que entre la comunidad de músicos va a ser muy difícil que se venda. “El flyer que armamos corrió por todos lados, es impresionante como se fue, cómo la gente también colaboró y ayudó. Mi miedo es por más que los saquen del país. Yo contacté con aduanas, le mandé todo, la denuncia e imágenes de los instrumentos, yo creo que es cuestión de tiempo de recuperar”, finalizó.