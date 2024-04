Yatytay: BNF asegura que los más de G. 330 millones robados están entintados

Manuel Ochipintti, presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó esta mañana que el monto total que tenía el cajero automático arrancado en medio de un asalto tipo comando en Yatytaý fue de G. 338 millones. Explicó que en la mañana del atraco trabajaron por el dispositivo pero no lo recargaron, pues aún no llegaba el periodo de pago de funcionarios públicos.

“Esa es una zona en la que en ese momento emitieron una alerta, por lo tanto nosotros no estábamos haciendo ninguna recarga. Por eso el saldo que quedaba de todas de todas las operaciones era de G. 338 millones aproximadamente”, detalló en ABC Cardinal.

Lea más: Yatytay: solo un billete estaba entintado de los G. 10 millones recuperados

Aún no confirman si dinero recuperado estaba en el cajero

Agregó que aún no pudieron confirmar si los G. 10 millones incautados ayer estaban o no dentro del cajero atracado. Planteó que podría ser el botín de otro atraco, pero que si se confirma que estaba en el cajero, probablemente se encontraba dentro de una caja auxiliar que poseen todos los equipos, donde no llegan las manchas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El cajero tiene varios casetes en los cuales van los entintados y a parte de esas cajas grandes tienen un dispensador, cuando no te dispensa el dinero eso va a una caja auxiliar que tiene una capacidad de 200 billetes. Pensamos que probablemente esos montos podrían haber salido de ahí, porque no tienen ninguna mancha”, precisó.

Lea más: Golpe en Yatytay: se activó sistema de entintado de billetes en cajero del BNF

Resaltó que están seguros de que sí se activó el sistema de entintado. “El resto estamos convencidos de que tienen la mancha roja del entintado”, enfatizó y agregó que vieron las fotografías de las cajas y se evidencian las manchas.

En otro momento, el titular del BNF agregó que no se registraron movimientos previos al asalto porque tenía un problema técnico. Destacó que la empresa de seguridad transportadora decidió no llevar el dinero durante la Semana Santa debido a la alerta, precisamente.

Lea más: Identifican a los siete detenidos por el robo al cajero del Banco Nacional de Fomento en Yatytay