Fiscalía, sobrepasada ante alarmante número de casos de abuso sexual en niños

En el primer trimestre del 2024 ingresaron 714 causas en la Fiscalía por el hecho punible de abuso sexual en niños, según afirmó Virgilio Cáceres, coordinador del Observatorio del Ministerio Público.

“El año pasado se cerró el primer trimestre del 2023 por casos de abuso sexual a 801 causas que fueron investigadas y la tendencia casi se maneja. Si bien es cierto, no cerramos todavía la cifra total de este año, porque recién estamos casi a mitad, esto puede cambiar y los números nos dicen que siempre hay un aumento de casos y que hay hechos punibles que no se denuncian”, indicó.

Explicó que generalmente los menores tienen ciertas barreras, considerando que la mayoría de los hechos se dan dentro del círculo familiar, siendo autores padres, padrastros o tíos y las víctimas tienen miedo de que no se les crea, o reciben amenazas, como que van a matar a otros miembros de su familia. Incluso, a veces, los victimarios convencen a los niños de que se trata de un juego, manipulándolos para que no denuncien.

Más de 10.000 casos de abuso sexual en niños en tres años

Cáceres dijo que es importante que se enciendan las alarmas y se comunique de los casos en la brevedad posible ante las autoridades competentes, ya que es cuando la víctima se decide revelar que se dan a conocer estos casos, siendo que dichas revelaciones se dan generalmente entre sus amigos de confianza, algún familiar cercano, o bien, su profesor o profesora.

“Estamos hablando de menores y sabemos que las cifras son preocupantes. Si remontamos esto en el 2022, 2023 estamos encontrando en estos últimos tres años y tres meses, estamos hablando de más de 10.800 causas por abuso sexual en niños en estos tres años”, señaló.

Dijo que los niños tienen que pasar por una asistencia psicológica e integral, y si bien el Ministerio Público hace en lo posible su trabajo, saben que no es suficiente porque no cuentan con suficientes psicólogos que puedan dar asistencia a las víctimas. “Son niños, pero también hay víctimas mayores y otros hechos punibles que suman a la cantidad de demanda que hay para ser asistidas”, refirió.

Abuso sexual en niños: diez denuncias por día

El director del Observatorio dijo que la tendencia de denuncias es de 10 por día; son casos que la Fiscalía llega a conocer, pero existen varios que no se denuncian.

“Sabemos que el 90% de las víctimas sufren abuso en el entorno familiar, entonces no quieren comprometer la libertad de sus seres queridos, ya sea padre, padrastro, hermano, hermanastro, primos, tíos o gente cercana, entonces prefieren callarse”, indicó.

Instan a que cuando un niño, niña o adolescente indique o dé señales de que está siendo víctima de abuso, se comunique rápidamente a la Policía Nacional, a la Fiscalía o a los ministerios que están a cargo de la niñez.

Central y Asunción encabezan casos de abuso sexual en niños

Cáceres aseguró que, como cualquier hecho punible, el departamento Central encabeza el registro donde ocurren la mayor cantidad de abuso sexual en niños, además de Asunción, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú.

“Son menores, generalmente cuando se dice ‘no, le gustó’ o ‘él luego accedió’, o ‘él luego propició”, no se puede propiciar, un menor no tiene autonomía sexual, entonces no se puede concebir esa idea, por eso es preocupante que las personas hagan caso omiso a cualquier señal que haya, que se tenga principal atención sobre ciertas señales que presentan los menores o que de cierta manera ya son víctimas”, refirió.

Agregó que los protocolos ayudan para que se puedan realizar las denuncias y canalizarlas de una manera inmediata, siempre y cuando pueda ayudar a las víctimas.

Otros hechos punibles en niños

Además de los casos de abuso, hay otros hechos que también están o van de la mano, o también afectan a los niños, como el incumplimiento del deber del cuidado o del deber alimentario, siendo este último el que encabeza la lista con más de 8.261 causas que ingresaron el año pasado.

“Maltrato de niños y adolescentes bajo tutela también, 1.562 causas, pornografía relativa a niños y adolescentes, 108 causas y abuso sexual en personas bajo tutela, tenemos 24 causas. Son unos hechos punibles que generalmente involucran a menores”, explicó.

Lamentó que las cifras no disminuyan, solo aumentan o se mantienen, y si se reducen en cuanto a números es porque las denuncias no ingresan. “Nosotros nos manejamos con denuncias y siempre decimos que si no se denuncia no significa que no haya existido un hecho punible”, señaló.