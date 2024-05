Abogada de familia de Llano: “camioneros salieron a la ruta sin respetar normas de tránsito”

El proceso judicial por la muerte del joven Santiago Llano (28), hijo del exsenador liberal, Blas Llano, continúa. Ayer se realizó una reconstrucción del accidente fatal, ocurrido el 14 de mayo en la ruta que conecta las ciudades de Luque con San Bernardino. La abogada de Llano, Basilisa Vázquez, se refirió a los informes que ella está recabando sobre el posible motivo del choque.

Explicó que el accidente se produjo 16 metros después del cruce, no a 100 metros como se decía inicialmente. Agregó que choferes de camiones de gran porte salieron al camino sin mirar y sin respetar la señal de “Pare”, según reportó en la 1020 AM.

Reconstrucción del caso

La abogada comentó que la diligencia del Ministerio Público de reconstrucción, se hizo con una camioneta similar a la que usó Santiago aquella tarde-noche. El hombre que participó como conductor indicó que venía a 115 km/h y que apenas pudo frenar detrás de un camión de simulacro.

Aún no se logró determinar la velocidad con la que circularon los vehículos involucrados, porque el perito todavía no dio su informe. Vázquez indicó que en la zona no existen cámaras de circuito cerrado y que recién hay a 3 o 4 Km de la zona del percance.

El único imputado en el caso es David Ortellado, quien conducía el camión que participó del choque contra el vehículo de Santiago Llano,