El clan Fretes aparece con millones en acciones en otro banco de plaza

Entre los 2019 y 2022, el clan Fretes -cuyo referente es el presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, consiguió adherir a su red de empresas otro banco de plaza. Se trata del banco Río, donde el presidente es Óscar Enrique Diesel Junghanns, hermano de otro ministro César Diesel Junghanns.

Los datos dan cuenta que Río Salado SA adquirió entre el 29 de abril de 2019 y 19 de mayo de 2022 un total de 11.566 acciones por G. 1.156.600.000 del citado banco. Esta cifra correspondería al 13% de participación dentro de la entidad bancaria.

Negocios conjuntos entre los Fretes y Óscar Diesel

El clan Fretes y Óscar Diesel tienen un historial de inversiones conjuntas desde hace años. Una de ellas es Negocios y Servicios SA dedicada a la gestión de cobranzas y corredora de seguros.

Esta compañía tiene en su nómina de accionistas a la empresa Río Salado SA y MTA SA, representada por Óscar Diesel Junghanns, hermano del ministro César Diesel.

Lea más: Presidente de la Corte no dejó rastros de millonarios certificados de ahorros

Negocios y Servicios SA fue constituida en el 2008. El 30 de abril de 2015 se modifican sus estatutos y aumenta su capital social a G. 80.000 millones. Entonces, aparece Asdrúbal Fretes -hijo de Antonio Fretes- como director titular.

El hijo del ministro Fretes, sin embargo, no hizo constar esto en su declaración jurada presentada ante la Contraloría General cuando era aún funcionario de la Fiscalía.

En el año 2015, Óscar Diesel Junghanns se presenta con acciones a título personal por más de G. 3.000 millones, mientras que para el 2 de abril de 2020 ya figura como representante de la empresa MTA SA, con acciones por más de G. 7.600 millones. Es decir, logró duplicar sus participación accionaria en cinco años.

Río Salado SA y MTA SA, además de Negocios y Servicios SA, aparecen juntas en CARSA (Compañía Administradora de Riesgos SA), Patria SA de Seguros y Reaseguros, e Itacuá Bienes y Raíces SA. Estas dos últimas firmas, a su vez, son parte del Banco Continental y Avalón Casa de Bolsa SA.

Río Salado SA declaró ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que su rubro principal es “actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”. Sin embargo, no aparece registrada ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), pese a que compañías dedicadas a este negocio son sujetos obligados.

Buscarían ubicar a Diesel en Presidencia

El ministro Antonio Fretes solicitaría el levantamiento de su permiso como presidente de la Corte Suprema de Justicia para participar de la sesión plenaria en la cual se elegirá a las autoridades del máximo tribunal para el periodo 2023-2024. La intención de Fretes sería “operar” para que su colega César Diesel Junghanns sea el sucesor en el cargo.

Fretes está con permiso desde el 21 de noviembre de 2022 luego de hacerse público el contrato que firmó su hijo Amílcar Fretes para tratar de frenar la extradición de Kassem Hijazi a los Estados Unidos. La intención de Fretes sería pedir a sus colegas el levantamiento de esa licencia para asegurar que Diesel Junghanns sea su sucesor en el cargo.

La designación del nuevo presidente y vicepresidentes del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial se dará a vuelta de la feria judicial 2023, que se inició ayer y se extenderá hasta el martes 31 de enero.

Lea más: Origen desconocido de dinero obligó a banco a cancelar depositos en efectivo a clan Fretes

El 29 de noviembre de 2022, luego de la ola de escándalos en torno al ministro Antonio Fretes, el pleno de la Corte le pidió su renuncia al máximo tribunal. Sin embargo, no hizo caso y se mantiene en el cargo.

Veremos si los mismos ministros que le pidieron su renuncia ahora le levantan el permiso para que participe de la sesión plenaria.

Los votos a Diesel para presidir la Corte

La candidatura de Diesel para presidir la Corte Suprema de Justicia contaría con el apoyo de los ministros Luis María Benítez Riera y Eugenio Jiménez Rolón, según fuentes.

El otro ministro que aparece como candidato para presidir el máximo tribunal es Víctor Ríos Ojeda, quien contaría con el apoyo de sus colegas Manuel Dejesús Ramírez Candia y César Garay. Los votos indecisos, por el momento, serían de los ministros María Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón, de acuerdo a las fuentes.

Para ser designado en el cargo se necesitan como mínimo 5 votos.

Niega candidatura y desconoce negocios

ABC buscó la versión del ministro César Diesel, quien contestó de esta manera nuestras preguntas:

1. ¿Cuándo se elige al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia?

CD: Las autoridades de la Corte se eligen en el mes de febrero de cada año, por disposición legal.

2. ¿Usted es uno de los candidatos para la presidencia del máximo tribunal?

CD: Los ministros habilitados para ser elegidos para ser presidentes y vicepresidentes son: César Garay Zuccolillo y Eugenio Jiménez Rolón de la Sala Civil, Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes de la Sala Penal y Víctor Ríos y yo de la Sala Constitucional. Cualquiera de estas personas pueden ser elegidas por decisión del pleno. Pueden haber conversaciones, pero no se si ya candidaturas a esta altura.

3. ¿El ministro Antonio Fretes fue quién impulso la candidatura de usted para la presidencia? ¿Cuál es su relación con Fretes?

CD: Como ya dije no hay candidatos que yo conozca y por lo mismo no es cierto. Por otro lado, el doctor Fretes es un compañero de sala.

4. Su hermano es socio comercial del hijo del ministro Antonio Fretes ¿qué opina de esa situación?

CD: Mi hermano es una persona muy conocida y de larga trayectoria en el ámbito financiero y bancario, pero no se los detalles respecto a sus emprendimientos, no se si es socio de algún hijo del ministro Fretes. Por mi parte me he dedicado al derecho toda la vida.

5. En caso de llegar a la presidencia de la Corte ¿qué hará para despegarse de Antonio Fretes?

CD: El doctor Fretes es ministro e integrante de la Sala Constitucional hasta su jubilación en marzo de este año, mi relación con él se da igual que con el otro ministro de la sala.

6. ¿Permitirá que el ministro Fretes participe de la sesión plenaria que eligirá a las nuevas autoridades de la Corte?

CD: Ningún ministro puede impedir su participación y el cumplimiento de sus funciones si así él lo decide.

Sin respuesta de Óscar Diesel

Nuestro diario intentó igualmente obtener la versión de Óscar Diesel, pero al cierre de esta edición no respondió nuestras llamadas, mensajes enviados vía WhatsApp ni por correo electrónico. Para el mismo preparamos las siguientes preguntas:

-¿Hace cuanto tiempo existen inversiones conjuntas con la empresa Río Salado?, ¿Usted sabía de la conexión de esa empresa con la familia del ministro Antonio Fretes?, ¿Tiene conocimiento sobre la compra de acciones de Río Salado en el Banco Río que actualmente usted preside?, ¿Cuántos emprendimientos conjuntos tiene con Río Salado? ¿Usted trataba también con el ministro Fretes? ¿No le llamaba la atención que un joven que trabajaba en fiscalía con un sueldo de 8 millones tuviera tanto dinero? ¿Su hermano César estaba al tanto de estos negocios? ¿Qué medidas tomó el banco al conocerse este escándalo? ¿Hicieron reportes de operaciones sospechosas?