Concertación sigue con pasos firmes para las elecciones, asegura Buzarquis

El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis habló sobre la situación de la Concertación Nacional con miras alas elecciones generales 2023. “Yo veo con mucho optimismo y trae mucha esperanza. Está caminando con pasos firmes”, manifestó.

El político alegó que confía en los ciudadanos en general, incluyendo a los colorados e independientes, a la hora de elegir a las próximas autoridades del país y apostarán a la Concertación. “Hay una grampa mayoritaria que no participa en las internas, pero que ahora sí o sí va a votar”, subrayó.

Campaña de la Concertación se inicia en febrero, dice

Buzarquis aclaró que la campaña política con miras a las elecciones de abril se inicia en febrero de este año. “Evidentemente existe una estrategia de comunicación, que a partir de feberero se iniciará con todo”, manifestó. Dijo que el trabajo se basará en un trabajo de comunicación, mucha visita, mucho trabajo en la via pública. vamos a ir consolidandonos.

Sobre el abrazo republicano que se dio entre los dos movimientos de la Asociación Nacional Republicana (ANR), mencionó que ya se trata de una tradición de partido colorado. “Eso te da un mensaje que con ese partido nada va a cambiar. Todo es la puja por el poder; sin embargo, la Concertación tiene una lógica muy diufernete en ese sentido”, comentó.

Buzarquis también habló sobre los reclamos electorales que surgieron luego de las elecciones internas de diciembre del año pasado. “Entiendo que los reclamos suelen ocurrir luego de las elecciones. Yo no descarto que haya ocurrido algún hecho puntual, pero eso no significa que tenemos que generqalizar. No significa que el proceso electoria haya sido iregular”, dijo.

Asentó que lo que corresponde al derecho es que, si hay alguna irregularidad, se debe labrar un acta de infidente en ese momento. “Si vos no lo hiciste en ese momento y todas las actas están firmadas por los miembros de mesa, eso ya vale”, manifestó.

Agregó además que la prioridad también pasa por la elección y formación de los miembros de mesa y tratar de poner gente de confianza. “No estamos hablando de algo nuevo”, señaló.