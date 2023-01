Tras el abrazo republicano, Honor Colorado afirma que no tiene nada “personal” en contra de Mario Abdo

Realizando una breve análisis sobre la situación de la Asociación Nacional Repúblicana, el diputado cartista Derlis Maidana manifestó que ahora deben trabajar para limar las asperezas. Luego del abrazo republicano, consideró que las internas siempre tienen una “competencia brutal”.

“A veces nos decimos, en el fragor de las batallas, cosas que no debiéramos decirnos. Pero ante todo, nuestra condición de colorados y de que no solamente por una vocación innata de poder que tiene la ANR, sino porque creemos que tenemos grandes candidatos, que queremos un país mejor para todos los paraguayos, no solamente para los correligionarios”, declaró para ABC Cardinal.

Lea más: Se concreta el “abrazo republicano”

Así también, mencionó que Santiago Peña, tras la victoria en las internas, les aseguró que no tiene nada personal contra Mario Abdo Benítez sino críticas a su gestión, y que se mantiene en ello.

“Pero se presentó un buen modelo de asistencia, de gestión, de crecimiento económico, que permitió la construcción de viviendas e infraestructura, con un endeudamiento prudente. Hay que reconocer que Abdo avanzó muchas obras en salud pública”, manifestó evaluando la gestión de Marito.

Lea más: Los “abrazos republicanos” marcaron la historia con fraudes e impunidad

“Creemos que todos los gobiernos tienen sus aspectos positivos y negativos y debemos encontrar la forma de seguir con la gente y desechar los malos procedimientos, hechos de corrupción, la ineficiencia en la burocracia estatal…”, añadió Maidana.

En otro momento, recalcó que no acompañan el juicio a Antonio Fretes. Alegó que la cuestión está en manos de la Justicia y que ya está en proceso la terna para su reemplazo ante la Corte Suprema de Justicia.