Expresidente de IPS depositaba millones de dólares y respuestas sobre origen del dinero “no satisface” a la Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) envió a la Fiscalía una serie de informes sobre inconsistencias patrimoniales detectadas en las declaraciones juradas del expresidente del IPS Andrés Gubetich, quien fue destituido por el Poder Ejecutivo en marzo del 2021 y en su reemplazo fue nombrado Vicente Bataglia.

Al respecto, el abogado Armindo Torres, director general de Control de Declaraciones Juradas de la CGR, detalló que Gubetich tuvo un incremento total de más de G. 20.000 millones y para la Contraloría no hay justificación de más de G. 11.000 millones.

Continuando con su explicación, Torres detalló que hay certificados de depósitos de ahorros que no fueron detallados en las declaraciones juradas de Gubetich, presentando también el caso que mediante lo declarado por parte del expresidente del IPS a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) “no se pueden constatar los ingresos”.

“El incremento que él (Gubetich) tuvo es mucho mayor de lo que declaró en el IRP. Depositaba dinero en bancos y no se justificaba el origen”, resaltó.

Expresidente realizaba millonarios depósitos en dólares y guaraníes

Asimismo, el abogado dijo que se detectaron “depósitos inusuales” en cuentas bancarias por parte de Gubetich, como en el año 2016, cuando habría depositado más de tres millones de dólares norteamericanos en una cuenta.

Ese año, mediante un depósito de más de US$ 1.700.000 y otro por US$ 1.500.000, el expresidente del IPS habría realizado un depósito total de US$ 3.290.000 en una cuenta bancaria mientras él formaba parte de la función pública, detalló el director general.

Ante todo esto, el caso de Gubetich fue remitido a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones, atendiendo a que para la Contraloría, las respuestas que dio el expresidente sobre el origen del dinero de los millonarios montos depositados no llegan a “satisfacer” a la institución.

“Se le preguntó de dónde salió el crecimiento patrimonial y no satisfacen las respuestas. Dijo que tenía muchos pasivos, créditos para invertir, pero ninguno se puede comprobar y no coinciden con las inversiones. También cruzamos todos los datos con Seprelad y no hubo reporte alguno. Hay varios depósitos, en el 2015 hubo uno de 8.000 millones de guaraníes y él tiene que demostrar de dónde salió ese dinero”, finalizó.

