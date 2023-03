Diputadas lamentan violencia verbal contra mujeres que activan en política y Bachi dice que se hacen las víctimas

“Nos llamaron como quisieron. Se arroparon con lo que creyeron durante toda nuestra historia que era su derecho, su derecho a ofendernos, su legítimo derecho de violentarnos, y lo hicieron siempre a sus anchas y sin ninguna consecuencia. Nos llamaron ‘putitas’, nos dijeron ‘Maria´i, mi amor’ y nos quisieron silenciar como lo quisieron hacer siempre, porque nuestra voz molestaba, porque nuestra voz no era lo que esta historia machista acostumbraba a escuchar y entonces no supieron cómo reaccionar más que con la debilidad argumental de la violencia”, dijo la diputada Kattya González.

La parlamentaria rechazó también las felicitaciones y los discursos que hicieron varios parlamentarios -muchos de los cuales en sesiones anteriores usaron vocabulario despectivo contra ellas- en que elogiaban a las mujeres.

“Dejen de felicitar, hoy no es un día de felicitaciones, es un día de reivindicaciones. Antes que discursear, se debe hacer. No basta solo con las palabras”, sentenció la diputada.

Norma Camacho: “Amenazan, nos gritan, golpean la mesa”

Por otro lado, también la diputada Norma Camacho lamentó la constante violencia que reciben por parte principalmente de los cartistas, quienes gritan y golpean la mesa hasta les tratan de histéricas por el solo hecho de reclamar ser escuchadas.

Agregó que para que las mujeres lleguen al Parlamento tuvieron que pasar muchos inconvenientes y una vez allí siguen aguantando todo tipo de vocabulario machista e hiriente.

“Ellos amenazan, nos gritan, golpean la mesa, piden incluso que nuestros partidos políticos por ser pequeños tienen que desaparecer porque les molestamos, les cuestionamos. Pero si nosotros hablamos fuerte, nos plantamos y exigimos, nos tratan de histéricas. Nos violentan verbalmente, incluso aquí en un lugar de poder. No me quiero imaginar cómo sufren las mujeres en el día a día”, dijo Camacho.

Por su parte, la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo pidió más espacios de poder para las mujeres, para que la participación femenina no sea un mero discurso de los políticos. Lamentó que es este periodo las mujeres hayan perdido el 30 por ciento de su cupo participativo.

Bachi Núñez: “Se hacen las víctimas”

En respuesta al pedido planteado por la diputada González, el cartista Basilio Núñez (ANR), con tono soberbio, dijo que está cansado de las que se “hacen las víctimas”, que usan los espacios de poder para victimizarse.

“Yo también fui ofendido, tratado de muchas cosas, pero no me vengo a hacer la víctima para ganarme minutos en los medios. No uso mi espacio para victimizarme”, dijo Núñez.

En tanto que la diputada Rocío Abed también trato de minimizar las ofensas que a diario las parlamentarias deben sortear por parte de sus pares hombres y dijo que también recibe violencia de parte de ellos.

“Si vamos a hablar de violencia, por ejemplo, el 85% de las víctimas son mujeres y acá en el pleno de Diputados algunas mujeres hemos sido también víctimas de violencia con improperios degradantes hacia nuestra persona de parte de dos diputadas”, puntualizó la cartista.