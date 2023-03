Terna de la Corte: postulante quedó afuera pese a estar entre los mejores puntuados

Con 52 años de edad, 27 de trayectoria y con los mejores puntajes para conformar la terna para ministro de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Gustavo Auadre quedó sin la posibilidad de ocupar el cargo en la máxima instancia judicial.

“Me puse una meta, aparentemente hice bien los deberes, al menos eso se reflejó en la puntuación y el primer día de la votación pude alcanzar 5 votos, que fue la mejor consideración que pude tener de los miembros del Consejo. Me encontré con la sistemática oposición que no fui nombrado ni una sola vez y no pude recibir ninguna noticia cierta de por qué mi nombre fue vetado”, manifestó el letrado.

Agregó que se encuentra satisfecho con su rendimiento, que ve las posibilidades de seguir creciendo en el ámbito privado y posiblemente tenga que replantearse su continuidad en al ámbito de la Justicia a partir de este momento.

Auadre aseguró que dio todo de él en un concurso en el cual estuvieron los más renombrados entre sus colegas, donde quedó en una muy buena posición y sin cuestionamientos, ya que fueron sometidos a interrogatorios, audiencias orales y pruebas de conocimientos, pero que en su caso no se dio la integración de ternas.

Jorge Bogarín, ¿uno de sus verdugos?

“Si seguimos las sesiones, es así”, respondió al ser consultado si el ahora “significativamente corrupto” Jorge Bogarín fue uno de sus principales verdugos.

El expostulante para la terna de la Corte también manifestó su sorpresa por la “caída de Bogarín”, a quien el Gobierno de Estados Unidos investiga.

“Soy esfuerzo de mi propio intelecto”, asegura Auadre

El abogado Gustavo Auadre aseguró que él es el esfuerzo de su propio intelecto, de su propio trabajo y que no tiene parientes en la función pública ni contactos más allá de los que se tratan en la cátedra universitaria y el desarrollo de su trabajo.

“No tengo otra fortaleza más que mis dos brazos, mis dos piernas y mi cerebro”, enfatizó indignado.

También dijo que inevitablemente llama la atención que en este tipo de concursos los esfuerzos no fueron valorados en su justa dimensión.

“Estoy sorprendido de no haber recibido por lo menos una mención en las 28 rondas de votación y habría que preguntarse si habrá más interesados que deseen dar su máximo esfuerzo, acompañado de la honorabilidad, a los efectos de integrarse a los cuadros de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, o qué efectos puede tener esto a futuro”, insistió.