Denuncian que IPS pide plata antes de comicios

“Desconfío, porque nos han dado 50 años de motivos para desconfiar y en esa desconfianza que me ha creado el Partido Colorado, quiero informar que aquel préstamo que le aprobamos al IPS, que yo voté a favor. Aclaro que no estoy arrepentida, pero mi desconfianza hoy es que en el contrato que firmó Vicente Bataglia se exigió que el desembolso se dé máximo el 17 de abril, en un contexto en donde el Partido Colorado está pasando por una crisis económica. Es sumamente llamativo que el IPS va a recibir un camión de dinero y la ANR está necesitando de dinero”, dijo Celeste Amarilla ayer.

Lea más: IPS gestiona otro millonario préstamo de más de G. 1 billón para pagar a proveedores

La parlamentaria agregó que al enterarse del condicionamiento que puso el titular de la previsional Vicente Bataglia lo llamó para advertirle que se prestaba a suspicacia y le sugirió que se espere el desembolso para después de los comicios.

“La condición del IPS es que como máximo el 17 de abril se haga el desembolso. Millones de dólares que se va a desembolsar. Ayer llamé a Bataglia y le dije que no parece oportuno recibir ese dinero, cuando todo el mundo está diciendo que la ANR no consigue dinero ni préstamo. Él me negó que ese dinero no tuviera algo que ver con la ANR. Le recomendé que retiré el dinero que es para pagar deudas del IPS para después de las elecciones”, dijo la parlamentaria liberal.

Lea más: IPS aprobó nuevo préstamo de G. 200.000 millones para pagar a farmacéuticas

La normativa aprobada para el IPS fue que el pago de compromisos no puede sobrepasar el 5% de los ingresos de la entidad. Actualmente, se destina el 35% del fondo de enfermedades y maternidad al abono de estos deberes.