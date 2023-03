Santa Cruz ratifica denuncia contra “rosca de apriete” y Diesel amenaza

“Conmigo no lo van a conseguir, no me van a amedrentar. Voy a pedir una línea de investigación en la Fiscalía. No tengo nada que esconder”, aseveró el senador por el Frente Guasu y representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura, Pedro Santa Cruz, luego de que el lunes pasado denunciara a varios miembros del JEM de integrar una rosca de “apriete y recaudación”.

En dicha ocasión, puntualmente, apuntó contra el actual presidente del JEM y representante de Diputados, Rodrigo Blanco (PLRA), el ministro de la Corte César Diesel, el diputado Hernán Rivas (ANR, HC), y el exconsejero que solicitó permiso tras ser declarado “significativamente corrupto” Jorge Bogarín Alfonso.

Ayer, amplió la lista incluyendo al ministro de la Corte Alberto Martínez Simón. Según Santa Cruz, los citados “quieren seguir con la misma política de (Antonio) Fretes: (Alberto) Martínez Simón también. No voy a dar un paso atrás, voy a afrontar todas las cosas que vienen”.

El legislador, aparentemente, hizo alusión al caso del exministro de la Corte Fretes, que fue denunciado por, presuntamente, recibir coimas para favorecer a procesados (caso Hijazi) y supuestamente manejaba direcciones judiciales como feudos de “recaudación”.

Diesel retruca con amenaza

También ayer, a raíz de los señalamientos, el ministro César Diesel Junghanns, presidente de la Corte Suprema de Justicia y representante de la máxima instancia judicial ante el JEM, adelantó que presentará una denuncia penal por supuesta denuncia falsa en contra del senador Pedro Santa Cruz.

“Las afirmaciones del senador Pedro Santa Cruz en la sesión del Consejo de la Magistratura son absolutamente falsas, infundadas, malintencionadas y perversas. Siendo así, encomendé a un profesional abogado, a fin de presentar una denuncia formal contra el consejero por transgredir el artículo 289 del Código Penal”, expresó Diesel al inicio de la sesión plenaria de ayer de la Corte.

El presidente del máximo tribunal afirmó desconocer las razones de las “agresiones recibidas” de parte del parlamentario, pero dijo que sospecha que está “molestando a alguien o no respondiendo a intereses extraños” y que por esa razón fue acusado por Santa Cruz.

Hijo de Diesel, “hombre de confianza” de Bogarín A.

César Emilio Diesel Marín (43) -hijo del actual presidente de la Corte, César Diesel Junghanns- aparece como uno de los leales que el declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos y miembro del Consejo de la Magistratura, Jorge Bogarín Alfonso, ubicó en el Jurado de Magistrados apenas asumió el cargo. Así revelan las planillas de funcionarios de ese organismo.

Diesel Marín llegó al JEM coincidentemente el 17 de enero de 2022, cuando Bogarín Alfonso hacía efectiva su designación como presidente de esa institución. Aquel provenía de la Industria Nacional del Cemento (INC), primero como funcionario comisionado hasta el 31 de diciembre de 2022.

Resguardo por fueros

Tras la amenaza de acciones penales, el senador Pedro Santa Cruz dijo que Diesel puede hacerle “todas las demandas que quiera” y enviarle “todos los escribanos que quiera” y que eso no lo amedrentará ni le hará retroceder en sus denuncias.

“Me alegra que anuncie su demanda; se ve que el doctor Diesel desconoce la cuestión de los fueros (parlamentarios), pero ese es su problema. Ese es el tipo de miembros de la Corte que tenemos”, criticó el senador.

Finalmente, dijo que “cueste lo que cueste vamos a transparentar la Justicia”.

Inmunidad por opiniones

La Constitución concede a los diputados y senadores “inmunidad” específica a ser procesados por sus expresiones. Según establece el artículo 191 de la Carta Magna, “ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en desempeño de sus funciones” e incluso se establece que no podrán ser detenidos, salvo que cometan algún delito en flagrancia.

Pese a eso, hay casos como el de la diputada Celeste Amarilla (PLRA), querellada y para la cual pidieron su desafuero por sus dichos contra colegas.