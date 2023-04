“En Paraguay la justicia no alcanza todavía a personas de gran poder político o económico”, dice Santander

- ¿De dónde es Gustavo Santander?

- Soy de Tebicuarymí (Dpto. de Paraguarí), casado con dos hijas. Estudié en el colegio de mi ciudad. Me recibí de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Cuando estudiaba fui vicepresidente del Centro de Estudiantes. También fui presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales y vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados...

- ¿Cuál es su especialidad?

- Soy doctor en Ciencias Jurídicas. Defendí la tesis: “Inmunidades constitucionales y legales”. Mi especialidad es el derecho penal y procesal penal.

- ¿Hace cátedra?

- Desde 2001 soy profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Uninorte...

- Siempre ternado para ascender a los máximos cargos en el Poder Judicial pero siempre relegado. ¿Por qué?

- Soy resistido por grupos de poder ligados a los grandes negocios turbios que ven en mí una amenaza, no una garantía. En las causas emblemáticas que me tocó juzgar vieron que a mí nadie me puede manejar.

- Su elección fue muy clara, el primer ternado sin cuestión alguna.

- Hubo problemas en el proceso pero hay que reconocer que se mejoró en transparencia sobre todo al fundamentar los consejeros sus respectivos votos. Si me eligieron es porque conocen mi trayectoria. Tengo 27 años en el Poder Judicial. Esta fue la tercera terna en la que fui seleccionado, la segunda para la Corte Suprema de Justicia. También integré la terna para la Fiscalía General del Estado. Creo que se dio un salto importante de autonomía en el Consejo (de la Magistratura) al no ingresar postulantes de sectores que presionaron para ternar a sus candidatos...

- ¿Hubo presiones?

- En mi caso tuve el apoyo de la mayoría de los miembros del Consejo en la primera vuelta, lo que habla de la confianza que me tenían. Son miembros que representan a diversos sectores como el Senado, la Cámara de Diputados, un representante de los abogados, de ministros de la Corte Suprema, del representante de la Universidad Católica y del Poder Ejecutivo, es decir, es una pluralidad de representantes de la sociedad y de los Poderes del Estado que coincidieron en nominarme. No me consta que algún sector haya presionado a favor de otro candidato.

- ¿Usted es colorado?

- Yo milité en mi época de juventud en el partido Colorado, en el Movimiento Popular Colorado (Mopoco). Al ingresar al Poder Judicial lo primero que hice fue solicitar la suspensión de mi afiliación en el año 1994, mucho antes de la vigencia del Código de Etica Judicial, como una expresión de mi compromiso con la independencia judicial...

- La elección por el Consejo de Víctor Ríos (ex senador liberal) se produjo como por un tubo. Esta vez hubo muchas vueltas...

- El ministro Ríos tuvo un gran consenso político para su designación. Si mal no recuerdo no tuvo mayor resistencia...

- Esta vez se desconfió. Fueron 26 rondas de votaciones. Se hablaba de la vuelta al viejo Pacto de Gobernabilidad entre colorados y liberales...

- Siempre se dijo que el pacto de gobernabilidad distribuyó la Corte Suprema de Justicia en cupos partidarios para tener pluralidad en el máximo órgano judicial (en 1996), pero si continúa existiendo ya es hora de revisar ese pacto para evitar que se relegue a los mejores juristas del país...

- ¿Tiene sentido un sistema de puntaje si al final no se tiene en cuenta el resultado?

- Entiendo que el sistema de puntaje sirve para seleccionar a los postulantes que han pasado un nivel mínimo de exigencias, pero no condiciona a los consejeros para conformar la terna. Para los postulantes es reconocimiento al esfuerzo. Considero que el examen de conocimiento debe ser eliminado y exigir una exposición sobre determinados temas jurídicos con preguntas y respuestas a fin de medir el nivel de conocimiento de los postulantes...

- ¿Cuál fue su reacción al conocer esa calificación de “significativamente corrupto” contra el influyente miembro del Consejo, Jorge Bogarín?

- Me sorprendió y creo que sorprendió a todos. Las designaciones realizadas por el Gobierno de Estados Unidos revelan que nuestro sistema de Justicia no alcanza a personas de gran poder político o económico. Es un gran desafío para los que administramos justicia ayudar a cambiar esta situación. Que conste que no estoy de acuerdo con ninguna intervención de un país extranjero, pero debemos mejorar la Fiscalia y el Poder Judicial para que la justicia alcance a todos por igual...

- ¿Cuál será su objetivo como nuevo integrante de la Corte?

- Combatir la alta morosidad en la Corte Suprema que hasta ahora sólo sirve para trancar los procesos que luego prescriben o se extinguen; también combatir la corrupción mediante una herramienta que tiene la Corte que es la confirmación o no de los fiscales y jueces en el cargo, revisando su actuación al cumplir 5 años en sus funciones...

- El ministro o ministra que sea elegido tiene que llenar la vacancia en la Sala Constitucional.

- Considero que puedo ser útil en esa sala por mi experiencia dentro de la administración y el conocimiento que adquirí del sistema de justicia y el haber resistido a los poderes políticos y económicos en el momento de tomar mis decisiones...

- ¿Es posible en la Corte hacer lo mismo que hace el nuevo fiscal general del Estado (Emiliano Rolón) que levantó una prohibición emanada de su antecesora (Sandra Quiñonez) para que ingrese la Contraloría?

- Mi lucha ya viene de la época en que fungía como Presidente de la Asociación de Magistrados cuando sostenía que la Contraloría (General de la República) debe auditar las cuentas del Poder Judicial. El problema es que la Corte hizo lugar a una inconstitucionalidad planteada por la propia Corte para impedir el ingreso de la Contraloría. De todas maneras vamos a ver con el contralor para encontrar la fórmula a fin de realizar la auditoría. El Poder Judicial no tiene porqué poner excusas para que se controle el dinero público.

- ¿Es cierto que los ministros manejan la administración como feudos personales?

- Fui el primero que denunció la feudalizacion de la justicia, que con la ley modificatoria permitiría la rotación de los ministros. Se usan las acciones o excepciones de inconstitucionalidad como dique para evitar que los procesos judiciales culminen por los medios establecidos en las leyes procesales, y no como una herramienta de garantía para el justiciable.

- ¿Usted tiene parientes en el Poder Judicial? Ahora saltó un pleito después de una denuncia por nepotismo entre un político y un miembro de la Corte que tiene un hijo que trabaja para el Consejo de la Magistratura...

- Yo no tengo hijos en el Poder Judicial. Una hija quiso estudiar Derecho. Le convencí que no estudie. Me agradece hasta hoy. Estudia Economía, trabaja y estudia. Es más, financia sus propios estudios. Eso no quiere decir que yo estoy en contra de que el hijo o pariente de un funcionario o autoridad haga la carrera judicial. No se le puede privar a nadie pero con un detalle: que concurse y gane el puesto por mérito en un concurso público, no a dedo.