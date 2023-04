Senado aguardará informes del Viceministerio de Transporte antes de convocar a su titular, dice Ledesma

Actualmente existen una serie de cuestionamientos hacia la gestión de Víctor Sánchez al frente del Viceministerio de Transporte (VMT), mientras la ciudadanía día a día sufre las reguladas de buses que ocasionan largas horas de espera y generan que los vehículos vayan como “latas de sardina”.

Ante las informaciones que van tomando conocimiento público, como el caso de los subsidios por “pasajeros fantasmas” y la falta de socialización de datos por parte del Viceministerio, actualmente en el Senado se analiza la posibilidad de convocar a Sánchez a una comparecencia en el Congreso.

Al respecto, el senador José “Pakova” Ledesma detalló que la Cámara Alta ya solicitó una serie de informes al VMT y posteriormente, tras la entrega de los datos requeridos, ya se estaría convocando al viceministro de Transporte para una audiencia.

“Se discutió y se va a discutir fuerte el tema (transporte público) este jueves. Nosotros solicitamos informes y esto está en potestad del Ejecutivo solucionar”, dijo.

“Reforma y modernización” de la Policía Nacional

Por otra parte, “Pakova” brindó detalles sobre lo resuelto en la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y adelantó que para mañana hay una convocatoria a sesión extraordinaria.

Este martes, a las 09:00, como único punto en el orden del día se espera el tratamiento del proyecto de ley “De reforma y modernización de la Policía Nacional”, presentado por un grupo de 13 senadores.

Al respecto, Ledesma dijo que “no hay consenso” sobre este proyecto de ley y ante ello alegó que esto “no sería finiquitado” este martes.

“Fidel Zavala (uno de los proyectistas) viajó y no compartió mucho; esto se aprobó en general, pero para el estudio en particular no hubo consenso”, finalizó.

