José Mujica instó buscar la unidad para llegar a un cambio como país

VILLA ELISA (Higinio Ruíz Díaz, corresponsal). “Es más fuerte el conjunto que la parte, hay que juntarse por un objetivo. Entiendo que ustedes están juntos construyendo una esperanza, muchos seguro dicen ‘qué entrevero armaron’, pero cuando hay que cambiar lo más importante es el objetivo del pueblo”, expresó José “Pepe” Mujica durante su encuentro con los jóvenes de Central en el Anfiteatro de Villa Elisa organizado por los candidatos de la Concertación Nacional.

Agregó también que hay que dejar de lado la división por ideologías para llegar a cambiar un modelo corrupto de gobierno.

“Si andás pensando lo que hiciste ayer eso no sirve a nadie, porque si nos miramos con una lupa todos tenemos una raya. La sociedad es diversa, hay que respetar la unidad dentro de la diversidad, porque en la historia humana la extrema derecha se junta por objetivo y los de izquierda se separan por ideologías. Hay que dejar de ser tontos, tenemos que aprender que juntos somos más fuertes”, puntualizó.

Defender la democracia

El expresidente de Uruguay dijo también que la democracia hay que defenderla porque es lo mejor que la humanidad tiene por ahora para los pueblos. “La democracia republicana no es perfecta ni por asomo, pero es por ahora lo mejor que pudimos lograr y hay que defenderla. No es la democracia la que falla, la que falla somos los humanos. No va a caer la mejora desde el cielo como siempre por generación espontánea, va a caer del esfuerzo organizado de los humanos. Que tampoco son dioses ni son perfectos, ni pueden lograr maravillas de un día para otro, pero solo juntándose son fuertes, porque, no logra un cambio el cacique, sino la fila india, el tamaño del pueblo”, agregó Mujica.

Por otro lado, manifestó que en Uruguay hace 52 años atrás se unieron alrededor de un objetivo y dejaron de lado las ideologías y los cuestionamientos para recuperar la dignidad del pueblo. Aunque aclaró que aún falta mucho por hacer, que hubo muchos fracasos pero se logró mucho en este tiempo. “Admito que los cambios son muchos, pero que son más lentos que la necesidad lacerante del pueblo. Pero hemos hecho bastante, tuvimos muchos fracasos, nos reunimos cada año para buscar un objetivo por que la unidad no es eterna”, dijo.

En otro momento, instó a los jóvenes a pelear por el país y no darle un valor económico a la vida.

“Hay que pelear por la sociedad, por el pueblo y por dejar a nuestros hijos algo mejor, para esa generación que va a venir luego de nosotros. Hay que luchar para dejar algo un poquito mejor. Jóvenes, les toca vivir una época complicada porque esta es una generación de la cultura del dinero, en donde el que triunfa es solo el que tiene más plata, aunque no tenga vida, aunque viva explotado. La vida no es plata, hay que disfrutarla, no solo vivir para pagar cuentas y no te das tiempo de disfrutar de tus hijos, de la libertad”, finalizó Mujica.

Estuvieron presentes en el escenario con Pepe, Efraín Alegre, Esperanza Martínez y Ricardo Estigarribia.