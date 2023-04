Juicio a Jorge Bogarín: diputado Buzarquis pedirá rectificar ausencia

El legislador liberal Enrique Antonio Buzarquis figura como presente en las otras tres sesiones extraordinarias (dos previas y una posterior), sin embargo, en la relacionada a Jorge Bogarín Alfonso no aparece.

“Ocho votaciones hubo, y en uno de ellos creo que no apreté el botoncito, pero físicamente estuve desde que mas o menos comenzó esto. Salvo que no me haya percatado pero estuve ayer (lunes) en sesión”, sostuvo el legislador sobre un registro de cuatro en los que no aparece.

El diputado efectivamente estuvo participando activamente el lunes, e incluso fue uno de los intermediarios para gestionar el reclamo de parientes de pacientes oncológicos que solicitaban la aprobación de una reprogramación presupuestaria, sin embargo, en el registro oficial, que es documento válido no aparece.

El mismo insistió en que dicha omisión se debe a un problema en el registro y refiere a solo uno de los registros y no a una irresponsabilidad de su parte, por lo que solicitará la verificación.

El reglamento de Cámara Baja establece que el conteo de los presentes se realiza a través de un sistema digital, que requiere que cada legislador coloque su tarjeta identificatoria y vote en cualquier sentido.

Para que no quepan dudas, también ratificó que públicamente está a favor del juicio político a Bogarín Alfonso.