Senado modificaría o rechazaría proyecto que pretende dar “aumentazos” a funcionarios de Diputados

“Nosotros no fuimos consultados sobre este aumentazo, ya hablamos con el presidente de la comisión de Presupuesto (Miguel Fulgencio Rodríguez) y se va a mirar puntillosamente. Nos preocupa que hay aumentos siderales de G. 3 millones y G. 4 millones a G. 11 millones y G. 15 millones, ellos dicen que van a actualizar en los cargos pero es imposible, es una diferencia muy grande, y eso cuesta G. 28 mil millones para el erario público”, dijo.

Lea más: Cámara de Diputados se autoasigna aumentazo de G. 28.000 millones en plena campaña

Salomón manifestó que, como mínimo, se va a corregir, pero hay una gran posibilidad de rechazo por lo que ya hablaron con los senadores. “Nosotros acabamos de firmar nuestro presupuesto para este año, estamos empezando el cuarto mes y yo creo que no corresponde, pero vamos a analizar uno a uno, cada caso de los aumentos”, indicó. El pasado 19 de abril, los diputados dieron media sanción a una ampliación presupuestaria de G. 28 mil millones destinado a “desprecarizar” a funcionarios de la Cámara de Diputados en la recta final de la campaña proselitista, de cara a las próximas elecciones.

Multa a electores que no votan

Salomón pronosticó que en las elecciones del domingo habrá una alta participación y que le encanta que la propia Justicia Electoral alerte de la multa de G. 98.089 que se pretende aplicar a los electores que no votan en las elecciones. Sin embargo el vocero del TSJE, Luis Alberto Mauro, aclaró que el pago de la multa no es obligatorio porque se dejó sin efecto esa parte de la ley. “Mucha gente que no pensaba votar manifestó que si se van a ir a votar porque temen a la multa, creo que es un paso positivo que se está dando hacia la democracia nuestra en los comicios”, indicó.