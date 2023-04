Policía de civil fue sacado de colegio electoral por estar armado en medio de los electores

Un supuesto efectivo policial que estaba de civil fue denunciado por estar armado en pleno acto eleccionario en el colegio Cirilo Duarte (Crucecita) de Sajonia, hecho que fue denunciado por la señora Guillermina Kanonnikoff, conocida activista y luchadora por los derechos humanos en Paraguay.

En el video se observa a la denunciante hacer la advertencia a la Policía de la presencia de un hombre armado en medio de los electores. “Este tipo no puede ni cerrar su saco de la feroz arma que tiene. Entonces les aviso a los policías y me dicen: ‘Vamos a ver qué función tiene’. Me dicen que es su arma reglamentaria y que él está de policía acá, pero que yo sepa esto no está permitido acá”, denunció.

Se le consultó al hombre qué función estaba cumpliendo, si es que estaba custodiando a algún político, y señaló que estaba para proteger a los electores.

Tras la denuncia, la Policía retiró al supuesto efectivo policial, quien exhibió un documento identificatorio, pero no supo explicar el motivo por el que no estaba uniformado.

Lea más: Elecciones Paraguay 2023 en vivo: últimas noticias de las generales presidenciales minuto a minuto