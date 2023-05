Senado aplaza aumento de penas por corrupción

Una puja surge entre diputados y senadores por la versión que finalmente será sancionada. Los diputados plantearon a través de un proyecto de ley elevar a 15 años la pena por los delitos de corrupción pública, sin embargo, en el Senado para no rechazar y tener la exigencia de mayor cantidad de votos, modificaron el texto original en el que mantienen las penas vigentes.



La comisión de Legislación del Senado intentará la próxima semana dictaminar el proyecto de ley que plantea la modificación del artículo 187 y 192 de la Ley N° 1160/97 del Código Penal.

En octubre del año pasado se instaló toda una polémica luego de que el Senado antes que aprobar el aumento de las penas decidieron bajar las penas. Luego los senadores alegaron que existió un error de tipeo y que la intención era mantener las penas que se encuentran vigentes en el Código Penal.

Los cambios a la norma

Los senadores establecen un porcentaje no contemplado en el marco penal. Por ejemplo, se plantea que un caso especialmente grave se presenta cuando el autor o partícipe a sabiendas “ocasione un perjuicio patrimonial de gran cuantía que afecte hasta el 70% del patrimonio de la víctima, o conduzca a diez o más personas al peligro de la cesación de pagos o la insolvencia”.

Según la diputada Rocío Vallejo (PPQ), autora del proyecto de con la normativa ley le tienen que investigar a la víctima cuánto es su patrimonio para saber el perjuicio. Supongamos que una víctima que tenga US$ 1 millón y tuvo un perjuicio de US$ 700.000 no se va a poder agravar la pena, explicó.