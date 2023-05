Clase política vive “divorciada” de las necesidades de la gente, señala senador electo esteño

En las últimas elecciones generales, el movimiento Yo Creo obtuvo 56.446 votos y una banca para la Cámara de Senadores. En ese total, Rubén Velázquez obtuvo 18.512 votos preferenciales.

En contacto con ABC TV, recordó que nació en Caazapá pero creció en Alto Paraná.

Dijo que inició su carrera política hace unos 10 años cuando junto con su entonces alumno de la Facultad de Derecho Miguel Prieto fundó un movimiento para que este último busque llegar a la concejalía de Ciudad del Este. “Parecía una utopía, hoy él (Prieto) es intendente, tenemos seis concejales municipales, un senador y dos diputados”, señaló.

Al ser consultado qué clase de política buscará hacer desde la Cámara Alta durante este periodo gubernamental, dijo que con su equipo apuntan a hacer una política “diferente” ante la gran carencia y la desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política.

“Lo que buscamos es renovación en la forma de hacer política. Necesitamos política con presencia. El congresista debe estar más cerca de la ciudadanía”, señaló.

Aclaró que al decir “renovación” no habla de sustituir personas por otras, sino “la forma” de hacer política ya que los congresistas no entienden las necesidades de la gente, o viven “divorciados” de la sociedad. “Lo que más interesa es el país. Me interesa volver a darle esa confianza a la ciudadanía por parte del Senado”, expresó.

Dijo que en su recorrido por el país, vio cómo la población del interior prácticamente no tiene acceso a la salud, con puestos ubicados a decenas de kilómetros o sin medicamentos.

En cuanto a las negociaciones que deberá hacer en el Senado, ya que cuenta con un solo voto, dijo que dialogará con todos los sectores sin renunciar a sus valores buscando así dar la respuesta a la ciudadanía.

Indicó que sectores de la oposición ya se le acercaron para negociar la Mesa Directiva del Senado y recalcó que las propuestas principalmente deben apuntar al Alto Paraná, con obras y planes de desarrollo.

Sobre el sistema de voto preferencial, dijo que no cambió mucho el resultado total salvo el orden de ingreso de las listas. No obstante, admitió que esto hizo que los candidatos de otros partidos trabajen más. En contrapartida, cuestionó duramente que la ciudadanía haya tenido que sufrir largas filas en el día de la votación.

El sector político liderado por el intendente de Ciudad del Este contará por primera vez con representación parlamentaria.

En el Senado coloca a Rubén Velázquez, mientras que en la Cámara Baja a Guillermo Rodríguez y Walter García.