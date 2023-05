Fuerza Republicana saca leve ventaja al cartismo en el Congreso Nacional

Pese a que Santiago Peña, presidente electo del Partido Colorado, logró una aplastante victoria por más de 461.237 votos de diferencia ante Efraín Alegre, de la Concertación Nacional, y obtuvo luego de 25 años mayoría propia en ambas Cámaras del Congreso, el movimiento Fuerza Republicana en el Senado anunció que buscará mantener su “identidad”.

En 1998 durante el periodo de Raúl Cubas Grau que culminó Luis González Macchi, la ANR logró obtener por primera vez mayoría propia desde la era democrática. En Diputados 45 legisladores y en Senadores 25, hoy después de 25 años coinciden en tener mayoría en ambas Cámaras.

De los ocho periodos parlamentarios, en cuatro de ellos el Partido Colorado obtuvo mayoría propia en la Cámara de Diputados.

En el periodo pasado, la Cámara de Senadores fue el principal bastión anticartista a diferencia de la Cámara de Diputados, donde sí hubo mayoría propia de 43 diputados, pero la fuerza oficialista se vio debilitada por los pases de sus legisladores al cartismo.

En Senado

En la Cámara Alta, los principales referentes colorados anunciaron que los abdistas mantendrán su identidad y que no quieren actuar como una aplanadora colorada, pese a tener mayoría propia. En ese tren ya surgen varios candidatos en busca de presidir la Cámara, clave para todo sector político, por las atribuciones exclusivas que le otorga la Constitución Nacional.

En el oficialismo pujan el actual presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón, la senadora Lilian Samaniego y el senador Juan Afara. Mientras que surge como candidato cartista, el senador Silvio “Beto” Ovelar, a quien se jacta ser merecedor del cargo, por ser el más votado en las elecciones.

En Fuerza Republicana surgen versiones de dos a tres peligros de fugas que podrían darse en el Senado, se citan al diputado Colym Soroka, Carlos Núñez Agüero y el diputado Mario Varela. El martes los senadores electos de Fuerza Republicana volverán a reunirse para dialogar sobre las negociaciones entorno a la Mesa Directiva.

En Diputados

En la Cámara Baja sus diputados electos no definen del todo si irán o no en bloques diferentes. El diputado electo Dani Centurión dijo que la intención es mantener la identidad de los legisladores de Fuerza Republicana, pero hasta ahora no hay anuncio oficial de ello.

Según versiones, uno de los candidatos interesados en presidir Diputados es Dani Centurión y por el cartismo, el diputado Raúl Latorre.