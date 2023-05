“Seguimos esperando las evidencias” que dice tener Cruzada Nacional, afirma la portavoz de la misión electoral de la Unión Europea

- ¿Cuál es su balance de las elecciones?

- Las elecciones fueron bien organizadas y fueron transparentes y profesionales. Hay desafíos a afrontar en el futuro. Hay algunas observaciones, pero que no tienen una dimensión que pueda afectar la credibilidad del proceso electoral. El secreto del voto ha sido respetado aunque hubo voto asistido en el 19% de las mesas de votación donde hemos observado. El voto asistido no está previsto en la ley electoral.

- Se habló mucho de voto asistido...

- La ley prevé voto asistido a personas con discapacidad en los miembros superiores pero observamos personas que no necesitaban ayuda pero fueron asistidos. Pero fueron pocos casos. Notamos que hubo transporte de votantes...

- Es una práctica tradicional en las elecciones paraguayas...

- No hemos visto tanto como se decía que iba a ver. El voto es secreto y no se puede saber si el que fue transportado votó o no por el candidato que le llevó a votar. Lo que se ha recomendado en el pasado y volveremos a recomendar para el futuro es que se facilite el transporte a todos los que van a votar, no solo a algunos. Las mesas de votación también deberían estar más cerca de los electores y no tan lejos, para facilitar a las comunidades.

- Estas protestas que denuncian fraude en las elecciones, la tercera fuerza que lidera Payo Cubas. ¿Cuál es su comentario como observadora?

- Hay varias denuncias y quejas. Seguimos observando el proceso electoral. Estamos en contacto con los representantes de la tercera fuerza, Cruzada Nacional. Han planteado una queja con la fiscalía, con el tribunal electoral, pero no oficializado. Estamos esperando las evidencias, las pruebas que dicen tener. De hecho la ley no prevé un recuento. Los recuentos se hacen en la mesa de votación. Después de eso la ley no lo prevé. Pero depende de lo que ellos tengan como evidencia si ha habido o no irregularidades. Seguimos ahí (en el tribunal). Estamos teniendo también reuniones con los de Cruzada Nacional. No decimos que no hay, pero tampoco decimos que hay. Vamos a ver lo que tienen. Lo que hemos visto está en nuestro informe. En general, repito, las elecciones han sido bien organizadas y transparentes. Claro que en todas elecciones hay cosas aquí y allá pero ¿cuál es la dimensión? Es eso lo que esperamos que Cruzada Nacional plantee.

- ¿Hasta ahora no han planteado algo serio?

- Hay varias alegaciones pero nada específico. Entonces, estamos esperando. Claro, no vamos a decir si tienen o no razón porque no sabemos lo que están planteando.

- El hecho de que planteen que entren sus peritos informáticos a revisar, ¿eso es posible? ¿Debería darle el tribunal la posibilidad de hacerlo?

- No me gustaría que se malinterprete y que se crea que esta misión tiene la potestad de sustituir a la justicia electoral (ironiza). Como he dicho, seguimos observando. Continuamos con nuestros observadores en la justicia electoral. Vamos a ver qué respuesta dan las autoridades a estas alegaciones. Ese es nuestro trabajo. Tenemos nuestras opiniones, claro, pero como somos observadores nuestra tarea aquí es ver lo que se plantee y qué respuesta dan las autoridades.

- Abrir el sobre 4 aleatoriamente por las dudas que dicen tener, ¿qué significa, qué implica?

- Hay más sobres, como 7. Eso vamos a ver cuál es la respuesta del TSJE, porque hay cosas que no están previstas en la ley. Es una decisión del tribunal que tampoco puede ir mucho más allá de lo que está previsto en la ley. Ahora, pienso que nosotros no podemos ir más allá de lo que es esta misión de observación electoral. Nuestra tarea es seguir observando y no dar respuestas que los partidos políticos pueden utilizar en su beneficio o no.

- Si no está en la ley. La máxima del derecho público dice que “lo que no está permitido está prohibido”...

- Eso es más para comportamientos penales. Depende, porque son procedimientos. En este caso es una decisión del TSJE. Nosotros como misión de observación no podemos sustituir las decisiones de la justicia electoral.

- Denunciaron “carga de votos” para cambiar el resultado. Para usted, así con lo que ustedes observaron ¿es eso posible?

- Nosotros no hicimos una auditoría a la máquina de votación. Nosotros lo que hicimos fue una observación de los acontecimientos, de las relaciones tanto de partidos políticos como de la justicia electoral. Lo que hicimos fue asistir a todas las auditorías que se hicieron desde el 13 de marzo cuando llegamos. Acompañamos las preocupaciones de los partidos políticos, las que arrimaron a la justicia electoral y la respuesta de la justicia electoral. Si teníamos dudas, preguntamos a las autoridades o los apoderados. En ningún momento nosotros hicimos una auditoría y no podemos decir: “en esta máquina se puede cambiar los resultados”. Nuestro trabajo tampoco es hacer una auditoría o asegurar que el sistema de voto electrónico funcione.

- ¿Cuál es su opinión de este imprevisto movimiento de protesta que degeneró en violencia? Se contabilizaron como 200 detenidos y 120 imputados... y eso continúa...

- Nuestra opinión es la misma que en todas las elecciones. Todas las quejas, reclamaciones, dudas, tienen que ser dirigidas a las autoridades competentes para una solución pacífica. Los políticos, los representantes de los partidos que no están satisfechos con los resultados y que piensan que hay algo de hecho que tienen que aclarar y resolver tienen que dirigirse a la autoridad electoral y plantear sus reclamaciones de forma pacífica y a través de los medios que están al alcance.

- Algunos dirigentes políticos se lamentaron de este nuevo sistema de votación con listas abiertas porque da pie a que gane el que más invierte dinero en forma individual y en esto puede gravitar el dinero de origen dudoso o directamente del crimen organizado.

- La desconfianza en las instituciones del Estado no es nueva. Ya viene de años anteriores. Para estas elecciones ha mejorado la confianza. El cambio de ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral ha traído también más confianza. Eso, juntamente con la presencia del nuevo fiscal general del Estado (Emiliano Rolón) y también el proceso de nombramiento del nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia (Gustavo Santander), han traído más confianza a las instituciones. Sin embargo, en la narrativa de campaña electoral y, la mayoría de los candidatos, han compartido con nosotros es que hay preocupaciones de que recursos financieros del crimen organizado y el narcotráfico pueda entrar en la política. Claro, esas son preocupaciones. Nosotros no tenemos medios para saber exactamente cómo, de dónde salen esos recursos. Es responsabilidad de la justicia electoral y de la Secretaría de Lavado (Seprelad) investigar eso...

- ¿Hoy es posible hacer la trazabilidad del dinero que se gastó en las elecciones?

- Claro, pero debe ser un esfuerzo conjunto con todas las instituciones del Estado, no solo del TSJE y Seprelad. También deben participar instituciones bancarias. Hay un intercambio de información. No es tan fácil pero están ahí las instituciones. Si hay voluntad política para hacerlo, pues pueden hacerlo.

- Si están presentes desde marzo, quiere decir que conocen bien los casos de parlamentarios involucrados con el crimen organizado. Hay un diputado preso por narcotráfico. Hay evidencias de esa contaminación...

- No sabemos, pero eso no es una tarea de una misión electoral. Si hay una condena clara de la Fiscalía y de los tribunales del sistema judicial, claro, pero si no hay una condena no podemos decir basado en acusaciones y alegaciones. Eso nunca podríamos decir...

- En este informe, ustedes hacen una mención especial al tema de la participación de las mujeres. ¿Qué cuestionan ustedes?

- La Constitución de Paraguay establece que las autoridades del Estado tienen la obligación de promover la participación activa de la mujer en los asuntos públicos incluida la política. También la ley electoral impone que el 20% de las estructuras partidarias sean compuestas por mujeres. En la realidad eso no pasa. Hay una ley de paridad también, un proyecto de ley de paridad que estaba en el Senado hace cinco años y que fue vetado por el Presidente, pero a pedido de las propias organizaciones de mujeres porque cuando se trató en el Senado han cambiado todo lo que tenía la ley de paridad. Es decir, iban a aprobar un proyecto de paridad pero al que despojaron toda la fuerza que tenía. El problema continúa y la participación de la mujer en los procesos electorales como candidatas...

- Conste que hay dos senadoras que fueron las más votadas...

- La de Cruzada Yolanda Paredes y Esperanza Martínez de Frente Guasu. Las mujeres en Paraguay constituyen la mitad de la población y la Constitución prevé que se tomen medidas para promover su participación. Pero no solo hablamos de la participación de las mujeres sino de los jóvenes. Paraguay es un país de jóvenes y se nota poca participación en el Congreso, como candidatos también...

- Aunque los que fueron elegidos, el Presidente y el Vicepresidente, son relativamente jóvenes, ¿por qué cree que los jóvenes no participan?

- No es que no les interesa. Les interesa, pero los partidos políticos no tienen políticas para integrar a la juventud. Hay partidos políticos que han llamado a los jóvenes pero ellos observan que no hay políticas direccionadas a jóvenes. Entonces, no les llama la atención ir a votar por un candidato u otro. Ninguno les da perspectiva de futuro mejor con políticas gubernativas más adecuadas direccionadas a jóvenes. Eso es lo que nos han transmitido...

- La presencia de tantos observadores, de la Unión Europea, de la OEA, de otras misiones, ¿es un disuasivo contra el fraude?

- Yo pienso que la presencia de observadores nacionales e internacionales en las elecciones, claro que debe gravitar para que nadie recurra a hechos que contraríen la ley. Hay menos voluntad de cometer irregularidades en presencia de observadores nacionales e internacionales que cuando no hay observadores. Esa garantía que ofrece la presencia de observadores no solo beneficia a Paraguay, beneficia a todos los países.

- Hay una debilidad, un peligro latente en este sistema de democracia formal. Algunos llegan al poder y se creen con derecho de apretar la tuerca contra la población, contra la propia gente que votó por ellos. Es lo que pasó en Venezuela, en Nicaragua, en otros países...

- Yo no puedo dar una opinión sobre eso. Nosotros no estamos aquí para responder a eso. Es el comportamiento de la gente con la política, su inclusión en la sociedad, pero eso no es un tema de la misión de observación. Nuestro informe final lo daremos a conocer en un mes tal vez y con recomendaciones para próximos procesos electorales.

- Este proceso para ustedes está finiquitado. Si se les pide un dictamen, ustedes lo dan por aprobado...

- No. No podemos decir eso todavía porque el proceso sigue. El día electoral ha sido bueno pero hay varios temas que hay que tratar en el futuro: la legislación, la partidización del día electoral, la falta de capacitación de los miembros de mesa. Seguimos con el cómputo provisorio. Hay reclamaciones y alegaciones. Entonces, tenemos que saber exactamente lo que van a plantear más adelante los interesados.