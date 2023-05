Nakayama dice que llegó el tiempo para la reconstrucción del Partido Liberal

Eduardo Nakayama, senador electo, señaló que uno de los principales perdedores de las elecciones Paraguay 2023 fue la estructura del Partido Liberal. Alegó que lo primero que se debe realizar es cambiar los jugadores, para tener mejores resultados posteriormente. “Tenemos que curarnos primero, sacar a los lesionados y empezar la reconstrucción del Partido Liberal”, mencionó.

Nakayama dijo que, obviamente, dentro del PLRA tienen que cambiar demasiadas cosas. “Vamos a buscar los mecanismos legales para hacer una transición ordenada, tranquila para que el partido pueda proyectarse sin venganzas y así lograr victoria en las próximas elecciones”, determinó.

Dijo que las elecciones ya pasaron y se debe asumir lo que dijeron los ciudadanos en las urnas. “Estoy seguro que en algunas mesas se habrán cargado, pero en esta instancia ya no podemos decir”, alegó. En ese sentido refirió que hay cuestiones puntuales que se pueden ver, pero ya no hay dudas en los resultados electorales.

“Es cuestión de pasar página y hacer una autocrítica en la línea discursiva”, alegó. Nakayama aclaró que, si el partido trepaba a dos millones de votos, ahí podían sentarse a analizar qué es lo pasó. Reiteró que el resultado es irreversible y se debe tener la suficiente madurez política para aceptar.

El Partido Liberal no puede prestarse a un juego anárquico

Aclaró que el Partido Liberal tuvo muchos actores controversiales durante la campaña. “Teníamos un estudio del nivel de rechazo de Efraín Alegre. Dijimos que en Asunción se podía perder por 100 mil votos, pero se perdió por 80 mil, 20 mil más que con Mario Abdo. Dijimos que iba a ser irreversible. Pero le sumamos unos 400 mil a nivel nacional y es una derrota catastrófica”, dijo.

Sobre las actuaciones del presidente del PLRA dijo: “Yo no puedo hablar por Efraín Alegre. Como presidente del Partido Liberal, él debió tomar otra postura como la que tomó el domingo pasado y asumió su derrota. El Partido Liberal es un partido que toma la bandera de la democracia y no se puede prestar a un juego anárquico”, dijo.

Reconoció además que el papel de Efraín Alegre fue fundamental para la historia del partido y la democracia, como la lucha durante la conocida enmienda de sangre.

Lamentó que no todos trabajaron dentro de la Concertación y se generaron algunas rupturas políticas que no fueron arregladas.

Analizó que los colorados votaron por sus candidatos, menos a Santiago Peña y los liberales votaron por sus candidatos, menos por Efraín Alegre. “Payo tuvo el doble de votos que su lista de Senado.

Ahora se va a cerrar un ciclo, refirió. “Quizás este ciclo se tuvo que cerrar hace cinco años y hubiese sido un proceso de renovación mucho menos traumático”, destacó.

Concluyó diciendo que la oposición es una idealización de que los no colorados estamos todos juntos. “Acá hay gente que quiere un camino y otro camino, de una manera democrática y no democrática. Tenemos que encauzar todo eso para vencer a la estructura. Acá no podemos aceptar mesías ni personas que quieren solucionar las cosas de manera totalitaria”, destacó.