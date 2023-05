Diputados liberales piden a Efraín Alegre dejar el directorio del PLRA

El más duro fue el diputado liberal Carlos Silva, quien trató a Efraín Alegre de dictador y soberbio, que nunca aceptó una propuesta diferente y desvirtuó la campaña electoral liberal.

“Me he callado. Escondí nuestras miserias bajo la alfombra para no perjudicar a las chances de la oposición, pero esta derrota catastrófica se veía venir por la miserable conducción política que se tiene en el directorio del PLRA. Un directorio que en los últimos diez años sirvió solo como plataforma electoral de una persona, de un sector y de un grupo minúsculo que no entiende que para construir mayoría se necesita diálogo, pero la conducción dictactorial nos llevó a esta derrota”, dijo el diputado Carlos Silva.

Lea más: Elecciones Paraguay 2023: ¿Por qué la Concertación funcionó para ganar una Gobernación y no la Presidencia?

Indicó que fue tratado de contrera y de satélite del Partido Colorado por el solo hecho de expresar sus posturas contrarias a los que Efraín Alegre decía.

“Presidente renuncia, deja de lado esta egolatría, no tenemos ansias de revanchismo pero necesitamos un directorio saneado. Este es el peor momento del Partido Liberal, necesitamos reconstruir con la participación de todos”, puntualizó Silva.

Efraín Alegre, “el mejor operador colorado”

El diputado Hugo Capurro por su lado, responsabilizó de manera directa de la derrota a Efraín Alegre por matar la identidad del Partido Liberal, porque no dio espacio de participación a otros líderes liberales, sino que impuso su candidatura.

“El fracaso es de la Concertación y vamos a seguir perdiendo por que se candidata de forma dictatorial al mejor operador del Partido Colorado que es nuestro presidente Efraín Alegre. Este presidente le sacó la mítica a nuestro partido, no entusiasmó a los liberales porque le sacó su identidad. Efraín es un buen liberal, pero no se unió nunca a los liberales”, dijo el diputado Capurro.

En tanto que, el diputado Enrique Mineur dijo que la Concertación nunca construyó una opción para hacer frente al Partido Colorado, sino que construyó una bolsa de gatos, y si uno no estaba de acuerdo con la postura efrainista eran marginados.

Lea más: Efraín Alegre “no se va a candidatar más”, asegura Sole Núñez

“Efraín nunca aceptó una opinión diferente porque éramos expulsados o tratados de llanoscartistas. Efraín Alegre no supo construir una opción de cambio, sino una bolsa de gatos con los partidos pequeños”, manifestó Mineur.

En tanto que Celeste Amarilla, también hizo mea culpa y agregó que se debe analizar una depuración del Partido Liberal para luego presentar una opción realmente de cambio y así hacer frente al Partido Colorado, al que trató de minoría, pero como la oposición está dividida no pueden derrocar a los candidatos colorados.