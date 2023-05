Payo Cubas decidió ser un “agente divisor en beneficio del Partido Colorado”, dice senador electo

El Partido Colorado ganó la Presidencia luego de obtener la misma cantidad de votos que los participantes en las internas partidarias, recordó Líder Amarilla, senador electo del Partido Liberal. “Para ganarles teníamos que juntarle a toda la oposición paraguaya, pero no juntamos, nos dividimos y Payo Cubas nos quitó la mitad de votos para ganarle al Partido Colorado”, manifestó.

Amarilla lamentó que el representante de Cruzada Nacional haya tenido la oportunidad de participar en las internas de la Concertación Nacional pero no quiso; planteaba ir a una encuesta que no está prevista en las leyes. Recordó que tenían que ir a una elección a padrón abierto, pero Cubas deseaba realizar encuestas.

“Él fue el agente, la persona que dividió la Concertación Nacional, no participando en unas internas donde pudo haber sido el ganador. Pudo haber ganado las internas y ser el único candidato, no hizo eso, decidió ir por fuera a sabiendas de que iba a causar una división del electorado. No estoy de acuerdo con lo que él hizo, considero que fue un agente divisor en beneficio del Partido Colorado”, cuestionó.

“Payo sabía que no íbamos a ganar si no teníamos un solo candidato. Lastimosamente, la intención de beneficiar al Partido Colorado primó para Payo, a sabiendas él... Esto se hace sobre estudios técnicos, a sabiendas se presenta por fuera, divide los votos y gana nuevamente el Partido Colorado. Ayudó para que Santi Peña sea presidente, es lamentable lo que ocurrió”, planteó Amarilla.

Así también, cuestionó la política anarquista que plantea Paraguayo Cubas sobre todas las instituciones del Estado.

Tampoco se consiguió la unidad en el Congreso

Por otra parte, el senador electo por el Partido Liberal declaró que en su momento intentaron unificar las listas para el Congreso, pero varios candidatos de la oposición decidieron ir de manera independiente, considerando que con su propia figura iban a poder conseguir varias bancas para sus partidarios.

“Se trató de unificar las listas, el concepto fue bueno, todo se hizo bien pero no cumplieron toda esta gente, nos restaron votos. El proceso estuvo bien, se hizo el sacrificio, hice miles de reuniones en toda la República, nadie me prohibió nada”, manifestó.

Así también, destacó que la bancada del PLRA electa ya se reunió para conversar sobre las intenciones de recuperar institucionalmente el Partido Liberal. Agregó que hay que trabajar para que el partido recupere su identidad y salga de la crisis en que se encuentra.