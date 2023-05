Otro grupo de Juventud liberal habla de mala gestión de Alegre

Los jóvenes liberales también opinan sobre la realidad partidaria del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Apuntan a dos problemas que deben corregirse tras un profundo análisis. Por ejemplo los aspectos de la conducción política y la económica, atendiendo lo que denuncian como irregularidades en la gestión de Efraín Alegre.

Lea más: Video: “No entregaremos el directorio al cartismo; no voy a renunciar”, dice Efraín Alegre

En ABC TV estuvo Carlos María Aquino que es presidente de la Juventud Liberal. En su análisis político dijo que hace 15 años que los liberales no escuchan a la gente y que se necesita una renovación partidaria. “Hubo errores estratégicos porque se perdió la identidad del PLRA y además no se pudo concretar la unidad en la oposición”.

Indicó que lastimosamente con las diversas candidaturas no hubo conexión. El tesorero de la Juventud Liberal, Rodrigo Osnaghi hizo un balance también político. “En este proceso electoral no hubo conducción. El problema no viene solamente de abril de este año, viene de 3 candidaturas atrás”, resaltó.

A pesar de todos los inconvenientes destacan que el motor de la Concertación fue el PLRA.

Exigen transparencia económica del PLRA

Aquino manifestó que actualmente no hay transparencia en la gestión de Alegre. Puso énfasis en G. 4 mil millones de un pagaré que no fue aprobado por el directorio, a lo que calificó como una afrenta al PLRA. Agregó que ya existieron problemas con bonos de en elecciones anteriores.

Por su parte, Osnaghi dijo que el partido se maneja como un kiosco, porque hay bonos del que no saben su serie ni por cuánto se emitieron.

Denunció que entre varios se transfirieron dinero que era para la capacitación en la previa de las elecciones generales.

Lea más: Alegre acordó renuncia al PLRA, confirma Fleitas