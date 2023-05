Miembros de mesa de la Concertación de Itapúa reclaman pago

“Es de público conocimiento el compromiso que han emitido por comunicados oficiales de la Concertación Nacional que el pago se realizaría al término de la jornada electoral, la suma de G. 300.000 a cada uno, tanto del PLRA como del Frente Guasu, sin embargo, solo el 70% han recibido los pagos por billetera electrónica y a los de demás no se le pagó”, indica el comunicado emitido por Consejo Departamental de Presidente de Comité del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el Comando Departamental y Comandos Distritales de la Concertación en Itapúa, cuya veracidad fue confirmada por la presidenta del Comité Liberal de Encarnación, Lelia Fretes.

Lea más: PLRA: “Desde hace años venimos en decadencia”, asegura gobernador electo de Itapúa

Fretes mencionó que, siendo jefa de comando distrital de Encarnación, son los que tienen que dar la cara y que sienten vergüenza ajena por el incumplimiento de la promesa, sobre todo porque varios de estos miembros de mesa son jóvenes que se formaron para el control y que cumplieron a cabalidad su labor, algo que se vio reflejado en la victoria del gobernador electo Javier Pereira (Concertación).

Según refieren en el documento, falta el pago a 605 personas en 25 distritos del departamento, donde en total trabajaron unas 2.022 personas.

“Hoy estamos sufriendo grandes y graves consecuencias ante el repudio generalizado y reclamos de toda índole con total razón que estamos recibiendo por haber hecho un compromiso que hoy ustedes no están honrando y nosotros somos los que quedamos mal parados”, remarca la nota.

La presidenta del Comite Liberal en Encarnación mencionó que que si bien a algunos se les pagó, a otros grupo importante no por una serie de problemas. Comentó que los pagos se hacían mediante trasferencias por billeteras electrónicas, pagando a personas que no correspondían, o bien se realizaba el depósito pero no se les proveía la clave, por lo que el pago era revertido y no podían recibir al estar la línea telefónica a nombre de otra persona.

Ante esta situación, exigen una solución inmediata, sobre todo teniendo en cuenta que son personas que el día de las elecciones trabajaron de 07:00 a 21:00 custodiando los votos de la Concertación.