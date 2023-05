Los 39 intendentes que privan de obras a sus ciudades

Según la planilla digital del Ministerio de Hacienda (www.hacienda.gov.py), de enero a abril se transfirieron G. 285.512 millones en concepto de royalties, Fonacide y por juego de azar a los gobiernos municipales que presentaron de manera adecuada y en tiempo sus rendiciones de cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR).

En el informe se revela que el Ministerio de Hacienda transfirió en concepto de royalties G. 178.559 millones, en el rubro de Fonacide G. 76.953 millones y por juegos de azar G. 7.875 millones.

Sin embargo, estas millonarias transferencias estatales no alcanzaron a 39 jefes comunales, que no recibieron el dinero público debido a que no presentaron a tiempo rendiciones de cuentas del uso del dinero transferido con anterioridad por lo cual privan a sus comunidades de este beneficio a causa de sus desprolijidades.

Por ley, el ministerio de Hacienda debe bloquear las cuentas de las municipalidades cuyos intendentes estén en falta, hasta tanto el ente contralor los saque de su lista “roja”.

Lista de intendentes colorados

Los intendentes colorados que no recibieron las transferencias hasta abril fueron: Hugo Peralta de Belén; Joaquina Azuaga de San Lazaro; Josefina Torales de Arroyito y Rodrigo Molinas de San Pedro del Ycuamandyyú.

Esta nómina sigue con Derlis Espínola de J. Eulogio Estigarribia; Víctor Nardelli de RI.3 Corrales; Pedro Villagra de Edelira; Carlos Duarte de Ayolas; Elvina González de San Miguel; Ramón Sanabria de Santa María; Milder Castiñeira de Villa Florida y Gustavo Penayo de Caapucú.

La lista de los colorados en falta finaliza con: Hugo Gavilán de Ybycuí; Rafael Ramírez de Ñacunday; Carlos Ramírez de San Alberto; Héctor Morán de Saltos del Guairá; Emigdio Morel de Ypejhú; Pedro Ortiz de Benjamín Aceval; Pedro Recalde de Puerto Pinasco; Delia Ramírez de Puerto Falcón y Merardo Cabanellas de General Bruguez.

Nómina de intendentes liberales

Los intendentes liberales en falta son Milciades Arce de Paso Barreto, Rolando Bell de Itacuá, César Ferreira de Altos, José Vera de Loma Grande, Blas Gini de Piribebuy y Noemí González de Tobatí.

Asimismo Mirtha Fernández de Valenzuela, Christian Matoza de Cambyretá, Esteban Gansel de Capitán Meza, Clementino Portillo de Minga Porá, Gustavo Cano de Raúl Peña, Alcides Riveros de Fernando de la Mora y Ramón Ríos de Itanará. También Aldo Lepretti Báez de San Juan del Paraná.

Intendentes aliancistas

Mientras que los jefes comunales aliancistas desprolijos son Luis Yd de Encarnación y Víctor Díaz de Mariscal Estigarribia.

Además está en falta el intendente de Fram Carlos Tkachik (PEN) y el intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto (Yo Creo).

El dinero que Hacienda transfiere a los gobiernos locales deben usarse en obras de uso público, en reparación de escuelas y en merienda escolar por lo cual se debe rendir cuentas.