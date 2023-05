Detectan fallas en la provisión del almuerzo escolar de Paraguarí

Según los auditores la Comuna de Paraguarí hizo el llamado bajo la modalidad “excepción” y sin la planeación adecuada por lo cual no se garantizó el servicio durante todo el año.

Tampoco se registraron las facturas de pago por el servicio a la firma adjudicada Fitra SRL. Además, pese a contar con el dinero la Comuna no ejecutó el presupuesto desde marzo a setiembre del 2021 dejando de esta manera a los estudiantes sin el suplemento nutricional en plena pandemia.

Lea más: Ediles roquealonseños aprueban sin mucho control rendición de cuentas

Asimismo no se ejecutó el presupuesto desde febrero a abril del 2022 para la provisión de la merienda. También se detectó que en varias instituciones educativas no se entregó la totalidad de los kits de alimentos no perecederos, pese a estar presupuestado en el 2022.

Asimismo se descubrió una total falta de control interno para dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato, en las condiciones sanitarias, los utensilios y el personal requerido para el control de calidad.

Durante el 2021 la Comuna destinó G. 1.098 millones para la provisión del almuerzo escolar y en el 2022 se usó G. 1.561 millones. Administraron esos recursos; Lilian Burgos de Baruja (ANR), intendenta hasta noviembre del 2021 y Marcelo Simbrón (ANR), actual intendente.

La Contraloría recomendó a la Comuna gestionar acciones para garantizar la provisión del alimento durante todo el año y transparentar el proceso licitatorio.