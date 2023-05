No correrá hábeas corpus para que Paraguayo Cubas sea liberado, afirma fiscal

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe estudiar un hábeas corpus reparador que presentaron las abogadas Yolanda Morel y Gessy Ruiz Díaz, representantes legales de Payo Cubas, contra la prisión preventiva de su cliente.

La defensa de Paraguayo Cubas Colomés califica de ilegal dicha medida cautela. Señalan que recién el 8 de mayo de juez titular de la causa, Julián López, admitió la imputación contra el político de Cruzada Nacional, dos días después que el juez de Garantías de turno en Atención Permanente Yoan Paul López haya dictado la prisión preventiva contra el detenido.

Las abogadas agregan que se dictó la prisión del político sin que se haya abierto la causa. Argumentan que la simple imputación no es suficiente para el dictamiento de una medida cautelar, de acuerdo al artículo 304 del Código Procesal Penal, que refiere que no se podrá solicitar ni aplicar una medida cautelar si no existe previamente una imputación fundada.

No correrá hábeas corpus para liberar a Payo, según fiscal

El fiscal Franciso Cabrera, uno de los intervinientes de la causa, señaló que considera que no correrá el hábeas corpus planteado por la defensa de Payo Cubas para obtener su libertad. “Los presupuestos jurídicos son fuertes, entonces tampoco correría esa intención de habeas corpus”, declaró.

El agente explicó además que el proceso se encuentra abierto desde la emisión del acta de imputación, cuestionando de ese modo uno de los argumentos de la defensa del detenido.

“Ya hubo una emisión de acta de imputación y, en consecuencia, ya estaba abierto un proceso. El acto de la imposición de medidas es un acto inmediato”, mencionó.

“El proceso fue abierto formalmente. El proceso está legalmente abierto y los actos fueron revisados en debida forma”, acotó.

Detenido por manifestaciones tras elecciones generales

Paraguayo Cubas se encuentra recluido en la Agrupación Especializada desde el pasado 5 de mayo, cuando fue detenido a raíz de las violentas manifestaciones por supuesto fraude en las elecciones generales del 30 de abril pasado.

Fue imputado por supuesta perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hecho punible, tentativa de impedimento de las elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales.