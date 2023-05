Taiwán desembolsa US$ 10,7 millones para Salud y Vivienda

El Gobierno nacional y Taiwán oficializaron ayer en la Cancillería nacional la firma de las actas de recepción de fondos para la construcción de viviendas sociales y el mejoramiento de la calidad de atención de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública.

Firmaron los documentos el ministro de Salud Pública Julio César Borba; el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Carlos Pereira Olmedo, y el embajador de Taiwán, José Han. Fue testigo de honor el ministro sustituto de RR.EE., el vicecanciller nacional Raúl Silvero.

En relación al primer proyecto es el segundo desembolso de US$. 5.966.116,03 a favor del MUVH destinado al proyecto “Construcción de 862 soluciones habitacionales para pueblos originarios ejecutado a través del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis).

El segundo proyecto es relativo al tercer desembolso por US$. 4.800.000 a favor del Ministerio de Salud Pública, destinado al plan de “Mejoramiento de la calidad de atención de los establecimientos”. Los dos planes citados forman parte de la cooperación total no reembolsable en virtud del “Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación Bilateral entre Paraguay y Taiwán” de US$ 150.000.000, suscrito el 14 de diciembre del 2018 y aprobado por Ley N° 6275/18″.

