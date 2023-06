Es hora que una mujer presida el Senado, reclama Lilian Samaniego

- ¿Cuál es su balance de las elecciones?

- Yo estoy muy contenta porque ganó mi partido de nuevo con este sistema de lista abierta con voto preferencial porque la gente elige. Es positivo. Pero esa ley tiene que modificarse. Tengo que reconocer que ese sistema perjudica a las mujeres. Puntualmente el sistema de financiamiento político es cuestionable. Este sistema pone al dinero como eje de la representatividad. Toca el corazón de la democracia que es la representatividad. Todo es dinero.

- Y usted, ¿puso mucho dinero?

- A mí me eligieron porque trabajo y porque soy conocida. Desde el 2000 estoy en política. Nunca paré. Yo no tengo el dinero que otra gente invirtió. A mí me ayudaron los que me conocen. Recorrí todo el Paraguay. Conseguí que la gente me apoye, en particular las mujeres. Junté los votos que necesitaba. Pero este sistema hay que modificar. Va en contra de los partidos pequeños. Así ocurrió. Hay mucha gente que quedó fuera.

- A pesar de todo sigue conservando su liderazgo en el partido...

- A pesar de todo... A mí me acompañan la juventud, las mujeres... En esta campaña recorrí cada rincón del país...

- ¿Le resultó esa nueva modalidad de usar tik tok para cautivar a sus electores?

- Mis sobrinos me dijeron que haga porque decían que yo soy muy argel pero también saben que a mí me gusta todo ese vyroreí...

- Hasta se lanzó de un paracaídas. Nadie hace eso. ¿Es paracaidista?

- ¡Noo! Ese día me fui y dije: “hoy me lanzo o ya no hago más”. Casi se volvió loco el entrenador responsable. Antes me dijo que tenía que entrenarme primero, 2 horas cada 2 días. Me coloqué en el borde del avión y cuando miré abajo quise retroceder, y ahí me empujó. Ya no pude retroceder (se ríe).

- Le copió a Marito (el Presidente). ¿El le recomendó?

- No. No tuvo nada que ver. Mis amigos me dijeron que no iba a hacer pero hice.

- También hizo tik tok en Estados Unidos. El monopatín...

- Me criticaron bastante por mi monopatín. Pero soy tozuda. Por eso volví a hacer...

- Otra vez fue en el metro de Nueva York.

- También (se ríe). Era para recordar viejos tiempos (hizo una especialidad de post grado en Estados Unidos).

- Tiene simpatizantes pero también muchos detractores.

- Por supuesto. Hay muchos envidiosos. Para esos detractores soy “negro quemado”.

- Hubo ese incidente hace poco. Tuvo que hacer una conferencia de prensa para aclarar que no estuvo involucrada en un accidente...

- Me chocaron el coche. Yo estaba en el semáforo. Una patrullera servía de escolta a otro vehículo que transportaba presos. Eran las seis de la mañana. Yo creí que era una ambulancia. Le chocó el auto a una señora. Fue tan alto el impacto que el vehículo cruzó la acera y le chocó a mi vehículo. Yo no tengo escolta. Una señora que no se identificó dijo después que yo me bajé tambaleando, ebria... Y yo no tomo nada. Coca lo que tomo. Lo que pasó es que fui testigo de un accidente como otras personas que estaban ahí. Por suerte, el video de una de las casas grabó todo. Se nota perfectamente cómo me chocaron cuando iba a mi oficina.

- ¿Cuántos le votaron?

- Me votaron 54.750 electores. Quedé como número 14 de 45 senadores.

- El partido Colorado fue grandemente beneficiado en las elecciones...

- Con anticipación ya habíamos estimado que el partido iba a tener mayoría pero este sistema se tiene que revisar. Es muy caro. Es desgastante. Es injusto y desigual...

- Los opositores también están buscando que se cambie porque tuvieron una elección desastrosa...

- Los representantes de Patria Querida fueron los que presentaron este proyecto. Eran 3 y desde el próximo período tendrán solo una banca en el Senado (Orlando Penner).

- Frente Guasú termina el periodo con ocho senadores.

- Y ahora se quedó con una banca (Esperanza Martínez).

- Mucha gente quedó decepcionada. Por eso seguramente se habló tanto de fraude. Los observadores extranjeros certificaron que la elección fue transparente...

- Este sistema de voto preferencial se hizo supuestamente para mejorar la democracia y la representatividad. Yo no hablo de cambiar. Hay que modificar en base a la experiencia que hubo en estas elecciones. El voto preferencial tiene que seguir pero una sola vez, a mi entender. Debe utilizarse o en la interna o en las nacionales, no dos veces.

- ¿Le dijeron adiós a (el movimiento) Fuerza Republicana que comandaba el Presidente?

- Fuerza Republicana fue la nucleación de varios movimientos regionales y nacionales que facilitó acuerdos para ese momento electoral. Ahora se formó un nuevo bloque para debatir, unificar la visión que vamos a defender para representar los intereses del país. Seguimos trabajando con el presidente Mario Abdo hasta que culmine su mandato (el 15 de agosto). Vamos a apoyar al próximo Gobierno (del cartista Santiago Peña). Nuestro movimiento consiguió más de 500 mil votos para la lista 1. La lista de senadores fue la que tuvo más votos. Santiago Peña ganó con nuestro apoyo. Vamos a apoyar la gobernabilidad.

- ¿Qué se gana con una bancada independiente?

- La libertad de disentir en aquellos temas en los que no estemos de acuerdo. Nosotros queremos resultados que la gente espera de nosotros. El partido es grande, es libre. Cada uno tiene su criterio que debe ser respetado. Espero que en este bloque tengamos la capacidad de debatir y de consensuar posiciones. El diálogo es constructivo cuando se respeta el disenso. Fui Presidenta durante la crisis del partido (2008) y conozco muy bien el valor de esta herramienta, el diálogo.

- ¿Cuántos son?

- Para concluir y formalizar estuvimos presentes ocho con la voluntad de los demás de volver a hablar (12). El secretario es Natalicio Chase, el vice líder Juan Afara y yo la líder de la Bancada Independiente.

- ¿Se va a postular a la Presidencia del Senado o (Oscar) Salomón ya ganó la pulseada?

- Todo está por definirse. Lo que hicimos hasta ahora fue la primera etapa. Dentro de nuestra bancada está el Presidente actual del Senado, Oscar Salomón.

- Que busca la reelección...

- Está él, también está Blanca Ovelar y yo. Pienso que es hora que el Congreso de la República tenga por fin una mujer como Presidenta. Yo creo tener derecho. Tengo todos estos años de experiencia, de trabajo dentro y fuera del partido, que hace que me sienta con el derecho de pretender este cargo.

- Llegó a Vice...

- Sí, ya llegué a la Vicepresidencia, también llegué a ser Presidenta de la Comisión Permanente del Senado. Entonces, me siento con el derecho de pretender la Presidencia. Estoy hablando con muchos senadores electos de mi partido y de la oposición. En los sondeos por lo menos veo que nadie me veta, gracias a Dios. Me conocen los colegas. Mi palabra tiene valor. Los nuevos también saben. Venimos con trayectoria de lucha...

- Los oficialistas, con (Silvio) Ovelar al frente, quieren la Presidencia. Dicen que les toca a ellos...

- Es cierto. Dicen que tienen la mayoría y que ahora les toca. Yo creo que es al revés. Ellos tienen la Presidencia de la República, tienen la mayoría en Diputados. Entonces creo que para equilibrar sería importante que nosotros tengamos la Presidencia del Senado. No puede ser un monólogo. Nuestra presencia le va a dar más seriedad y equilibrio a la función. Vamos a hablar con todos. Hay temas muy importante a definir en este período. El tema del financiamiento político hay que transparentar definitivamente. El tema educación es trascendental. No se pueden continuar con esas aulas en estado desastroso. Hay que desterrar el tema ideológico de la educación...

- Se viene un tiempo difícil para los políticos, sobre todo para los colorados. Hay mucho descreimiento. ¿Cómo ve el panorama?

- Bueno, hubo legitimidad en las elecciones. El pueblo eligió. El nuevo gobierno tendrá el desafío de dar una respuesta a las demandas sociales. Es lo que espera la gente...

- ¿Cuál es su opinión de esta tercera fuerza que emerge, que lidera Payo Cubas y que se presenta en contra del sistema?

- Cubas construyó un electorado con la gente que está molesta, desilusionada del sector político. Obtuvo más de 600 mil votos. No se puede despreciar. Tiene cinco representantes en el Senado. Es un impacto que hay que asumir. Hubo colorados que le votaron. Tenemos que tratar de recuperarlos. Tenemos que tratar de dar respuesta a ese sector ciudadano que lo votó. De otro modo va a seguir creciendo. Si tiene un electorado importante es porque no estamos dando respuesta desde el Gobierno.

- Cubas sigue preso, acusado de “perturbación a la paz pública” ¿No debería estar libre ya?

- El (Cubas) puede estar de acuerdo o no con la vigencia de las instituciones democráticas pero las instituciones democráticas son independientes. El tiene un problema con la justicia y esa es una institución independiente al Ejecutivo y al Legislativo. Su caso tiene que resolver la justicia. Mi opinión no vale en este caso.

- ¿El caso Mbururú?

- Sinceramente, yo espero que este señor (Rafal Esquivel, alias Mbururu) no nos acompañe en el Senado por esos antecedentes de violencia contra la mujer, de abuso. Si es verdad todo le que le atribuyen es inadmisible que un abusador no sea castigado. Su caso está en poder de la justicia.

- ¿Cuál es la línea que va a seguir en el caso del procesado senador electo Erico Galeano?

- Soy la senadora más antigua entre todos. Este será mi quinto período. Todas las veces que presentaron un pedido de desafuero yo voté a favor del desafuero. No se pueden usar los fueros para protegerse de temas judiciales. Esa herramienta no se incluyó en la Constitución para apañar a un sospechoso de haber cometido algún delito. Erico Galeano tiene que honrar el voto del que lo eligió para estar ahí. Tiene que presentarse ante la justicia y ponerse a disposición. Lo mismo que se hizo en Diputados tiene que hacerse en el Senado en su momento. No calificamos si es culpable o no. El tiene que ponerse a disposición y punto, como cualquier ciudadano y que se aclare todo, que sea la justicia la que determine si participó o no, y no anteponer los fueros para evitar que se le investigue...

- ¿Santiago Peña podrá tener la independencia suficiente de su mentor?

- Su desafío es que él, como Presidente de la República respete al pueblo tanto a los que piensan igual como a los que piensan distinto, dentro y fuera del partido. La participación de todos dio este resultado electoral. Tendrá que tomar decisiones trascendentales. Ese es su desafío. Hay un descrédito del que acusamos impacto y esa es una realidad que el nuevo Presidente tiene que saber administrar.

- ¿Cómo espera enfrentar a la oposición? Son menos pero hay nuevas mujeres “de armas tomar”, con mucho temperamento, sobre todo en el Senado como Celeste Amarilla, la esposa de Cubas, Yolanda Paredes...

- Toda vez que en el marco del disenso podamos llevar la convivencia, eso hace a la democracia. Es cierto, las dos personas que me citó y otras mujeres y varones también, vienen de la lucha. Se ganaron su espacio y yo también. Reconozco su lucha, su perseverancia y bueno, seguimos adelante. Espero que sea muy dinámico el trabajo en el Senado el próximo período (sonríe). Yo tengo gran expectativa de trabajar con todos, y en particular con las mujeres. Nosotras conocemos de la esperanza que nuestra presencia en lugares de decisión genera en otras mujeres y en otros sectores más desprotegidos del país.

- Los observadores extranjeros criticaron la traba que tienen las mujeres para ocupar lugares de decisión en este país...

- Como piden los observadores, necesitamos más mujeres en los lugares de decisión. Las mujeres somos el 49,6% de la población según el último censo...

- ¿Y en la cámara?

- Hubo un leve aumento pero eso tiene sus motivos. Es imprescindible seguir generando el debate sobre la paridad. Las mujeres con idoneidad, con méritos deben estar en los lugares de decisión. Yo no soy feminista ni fanática de las mujeres pero el Paraguay va a tener otros resultados cuando las mujeres ocupen todos los lugares de toma de decisiones, tanto en la función pública, la función electoral y en el sector privado también...