Diputados vuelven a tratar millonario pago a exconscriptos del golpe de 1989

Entre los 31 puntos incluidos en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana de Diputados, vuelve a figurar el veto del Ejecutivo al subsidio por US$ 14 millones a conscriptos del golpe de 1989. También planean tratar un préstamo de US$ 30 millones y otro de US$ 4 millones para “emergencia”.